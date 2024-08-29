İsrail'de Esir Değişimi İçin Ailelerin Gazze Sınırında Protestosu

İsrailli Esir Ailelerinden Gazze Sınırında Eylem

İsrailli esirlerin yakınları, Tel Aviv'in Filistinli gruplarla esir değişimi anlaşması yapması amacıyla Gazze Şeridi sınırında eylem gerçekleştirdi. Aileler, bu konuda hükümete baskı kurmak için Gazze'ye yürüdü.

Protestoda Duygusal Anlar

Ailelerin, X sosyal medya platformu üzerinden yaptıkları açıklamada, Gazze’de tutulan esirlerin yakınlarının topluca yola çıktığı belirtildi. Eyleme katılanlar, yaşadıkları acıların etkisiyle çığlık atarak Gazze’ye doğru koşmaya başladılar.

Açıklamada, "Esirlerin aileleri, sevdiklerine kavuşabilmek umuduyla sınırları aşmaya çalışıyorlar" ifadeleri yer aldı.

Esirlerin Geri Getirilmesi Talebi

Söz konusu protestolarda; aileler, yakınlarının geri getirilmesi için bir esir takası anlaşmasının imzalanmasını talep etti. Ayrıca, geri dönecek esirlerin rehabilitasyon süreçlerinin başlaması ya da öldürülmüşlerse onlara saygı göstererek toprağa verilmesi gerektiği ifade edildi.

Aileler, yaklaşık 11 aydır hükümetten yakınlarının geri getirilmesini bekliyor ve bu süre içinde umutlarının giderek azaldığını vurguladı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, hükümetin Filistinli gruplarla esir takası anlaşması yapması için sık sık gösteriler düzenlemektedir.