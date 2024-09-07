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İsrail'de Esir Takası İçin Büyük Gösteriler

İsrail'deki on binlerce kişi, Gazze ile esir takası yapılması talebiyle meydanlara çıktı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 23:34
İsrail'de Esir Takası İçin Büyük Gösteriler

İsrail'de Binlerce Kişi Esir Takası Anlaşması İçin Sokakta

İsrail'in birçok şehrinde, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir takası gerçekleştirilmesi talebiyle büyük gösteriler düzenlendi.

Gösteriler Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da Yoğunlaştı

Başta Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa olmak üzere çeşitli kentlerde on binlerce İsrailli, esir takası anlaşmasının imzalanması için sokağa çıktı. Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümetine yönelik olarak, Gazze'deki Filistinli gruplarla hızlı bir anlaşma yapılması yönünde sloganlar attı ve dövizler taşıdı.

Ana Yollar Trafiğe Kapandı

Özellikle Tel Aviv ve Hayfa'da, göstericiler bazı ana yolları trafiğe kapatarak etkinliklerini sürdürdü. İsrail Kanal 12 Televizyonu, bu eylemlerin 7 Ekim 2023'ten beri düzenlenen en büyük gösterilerden biri olduğunu bildirdi.

Uzun Süredir Sürmekte Olan Müzakereler

7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmaların sona ermesi için taraflar arasında müzakereler devam ediyor. Ancak Netanyahu, hem İsrail'deki kamuoyunda hem de uluslararası düzeyde, Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla eleştiriliyor.

Philadelphi Koridoru Sorunu

İsrail'in anlaşma taslağında yer alan ve Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndaki kontrol talebi, müzakerelerin zorlaşmasına neden oldu.

Esir Ailelerinden Sert Eleştiriler

Gazze'nin Refah kentinde, İsrail ordusunun 6 İsraili esirin cesedine ulaştığını açıklamasının ardından, bu esirlerin aileleri oluşturduğu platform, Netanyahu'yu esirlerin ölümünden sorumlu tutarak sert eleştirilerde bulundu. Hükümet, kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşma yapılması gerektiğine dair kararlılığını ifade ederken, Netanyahu ise anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun Hamas olduğunu öne sürdü.

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