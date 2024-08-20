İsrail'de Esir Takası Müzakereleri Üzerine Tartışmalar

İsrail'de Müzakereler Hız Kesiyor

İsrail'in ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile İsrail arasındaki esir takası müzakerelerini sabote etme çabalarını durdurması gerektiğini vurguladı.

Netanyahu'ya Sert Eleştiriler

Lapid, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun müzakereleri sabote etme girişimleri durdurulmalı. Hepsi (İsrailli esirler) ölmeden önce, hemen bir anlaşmaya varılmalı," şeklinde ifadeler kullandı.

Eski Savaş Kabinesi Üyesinden Destek

Eski savaş kabinesi üyesi Gadi Eisenkot, katıldığı bir radyo programında Netanyahu'yu eleştirerek, esir takası müzakerelerinde yaşanan çıkmazdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Eisenkot, birçok bakanın mutabakatı desteklediğini ancak Netanyahu'nun bunun önünde engel teşkil ettiğini belirtti.

Ateşkes İddiaları ve Yeni Şartlar

Netanyahu, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının, İsrail'in talepleri ile örtüşmediğini söyleyerek yeni şartlar talep etti. Söz konusu şartlar arasında Gazze'deki çeşitli sınır kapılarının işgali ve Hamas üyelerinin hareketinin kısıtlanması yer aldı.

Uluslararası Müzakere Süreci

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos tarihlerinde yapılan müzakerelerde, Hamas Netanyahu'nun yeni koşullar ileri sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini söyledi. Mücadele eden taraflar arasında anlaşma sağlanabilmesi için acil adımların atılması gerektiği vurgulanıyor.