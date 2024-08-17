İsrail'de Esir Takası ve Erken Seçim İçin Gösteriler Devam Ediyor

İsraillilerden Gösteri

İsrailli vatandaşlar, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası ve Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talepleriyle her hafta düzenlenen gösterilere devam ediyor.

Protestoların Nedeni

Gazze'deki İsrailli esirlerin geri dönüşü için anlaşma yapılması ve Netanyahu hükümetinin istifası için haftalık olarak cumartesi günleri gerçekleştirilen protestolar, son Doha müzakerelerinin ardından da sürdü.

İsrail genelinde binlerce kişi, esirlerin geri getirilmesine yönelik siyasi irade eksikliği eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümeti"nin istifasını ve erken seçim taleplerini dile getirdi.

Yerli Protestolar

Başta Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs olmak üzere birçok şehirde toplanan protestocular, Netanyahu'nun Kayserya'daki konutu önünde de eylem gerçekleştirdi.

Savunma Bakanlığı binası çevresinde toplanan göstericiler, ellerinde İsrail bayraklarıyla birlikte, "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler taşıyarak şarkılar söyledi. Protestocular, Netanyahu’yu suçlayarak, "Bibi esirleri serbest bırak" ve "Sen baştasın, sen suçlusun" sloganları attı.

Ailelerin Tepkisi

Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri, hükümeti ateşkes anlaşmasına yanaşmamakla suçladı. Yoram Metzger'in gelini Ayalet, yaptığı basın açıklamasında, hükümete "Artık yeter" dediklerini belirtirken, Netanyahu’nun imzalamamak için tüm yolları denediğini savundu.

Gösterilerde Gerginlik

Göstericiler, Savunma Bakanlığı bina önünde bazı yerlerde ateş yakarken, Batı Kudüs'te de yürüyüş düzenlendi. Hükümeti protesto eden gruplar, çeşitli yolları kapatarak dikkat çekti. İsrail polisi, bazı alanlarda göstericilere müdahale ederken gergin anlar yaşandı.

Devam Eden Müzakereler

İsrail'in 7 Ekim tarihinde Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından ateşkes ve esir takası süreci için müzakereler sürüyor. Netanyahu, Hamas ile anlaşma yapmamakla suçlanıyor. Müzakalere eklenen bazı maddelerin, Hamas açısından kabul edilemez olduğu bildiriliyor. Saldırılar sonucunda, 10 aydan fazla süredir devam eden çatışmalarda can kaybı 40 bin kişi aşmış durumda.