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İsrail'de Esir Takası ve Erken Seçim Talepleriyle Protestolar

İsrailliler, esir takası anlaşması ve hükümetin istifasını talep ederek birçok şehirde büyük protestolar düzenledi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 23:51
İsrail'de Esir Takası ve Erken Seçim Talepleriyle Protestolar

İsrail'de Büyük Gösteriler

İsrail'de, Gazze'deki esirlerle ilgili talepler ve erken seçim çağrılarıyla, halk sokaklara döküldü. Ülke genelinde binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki hükümete karşı gösteri düzenledi.

Protestolar Sürekli Devam Ediyor

Her cumartesi günü gerçekleştirilen protestolar, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin dönüşü için bir anlaşma yapılmasını talep ediyor. Göstericiler, hükümetin esirlerin geri getirilmesine yönelik kayıtsızlığını eleştirerek, ülkenin en sağcı hükümetinin istifasını istiyorlar.

Gösterilerin Merkez Üssü Tel Aviv

Tel Aviv merkezli protestolar, Kaplan Caddesi'nde yoğunlaşıyor. Burada binlerce kişi bir araya gelerek, ellerinde İsrail bayrakları ve eleştirilerin yer aldığı pankartlarla hükümeti eleştiriyor. Ayrıca, Gazze’deki esirlerin aileleri de Netanyahu hükümetini sert bir şekilde eleştiriyor.

Erken Seçim ve Anlaşma Talepleri

Protestolar sırasında hükümetin istifa etmesi ve esir takası için acil bir anlaşma yapılması vurgusu dikkat çekti. İlgili gruplar, ülke genelindeki yolları kapatarak taleplerini dile getirdi.

Netanyahu'ya Yönelik Suçlamalar

Başbakan Netanyahu, ulusal ve uluslararası kamuoyunda, Hamas ile esir takası anlaşması yapmadığı için eleştiriliyor. 7 Ekim'de başlayan bombardımanın durdurulması için müzakereler sürerken, Netanyahu’nun hükümetindeki sağcı koalisyon ortaklarının yaklaşımı, anlaşmaya engel olduğuna dair iddialar mevcut.

Son Gelişmeler

Güvenlik teşkilatları, esir takası anlaşmasının yapılması yönünde görüş bildirse de, Netanyahu'nun son talepleriyle müzakerelerin zorlaştığı belirtiliyor. Protestolar, Netanyahu'nun geçen haftalarda yaptığı açıklamalardan sonra daha da alevlenmiş durumda.

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