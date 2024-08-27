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İsrail'de Ferhan el-Kadi'nin Kurtuluşu Tartışma Yarattı

İsrail basınında, Ferhan el-Kadi'nin kurtuluşu ile ilgili farklı iddialar gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 20:16
İsrail'de Ferhan el-Kadi'nin Kurtuluşu Tartışma Yarattı

İsrail Basınındaki Çelişkili Bilgiler

İsrail medyasında son günlerde Ferhan el-Kadi isimli esirin kurtuluşuna dair çıkan haberler, resmi açıklamalarla çelişiyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde esir olarak tutulan Kadi'nin durumu hakkında farklı iddialar ortaya atıldı.

Basın Açıklamaları ve İddialar

İsrail medyası, Kadi'nin Gazze'den kaçarak kurtulduğunu öne sürerken, İsrail Ordusu Kadi'yi Gazze'nin güneyinde düzenlenen bir operasyonla kurtardığını açıkladı. Haaretz gazetesinin haberine göre, Kadi, Gazze'deki bir tünelden kaçmayı başardı.

Operasyon ve Ayrıntılar

İsrail ordusu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin operasyonları sürdüreceğini belirtirken, Kadi'nin kurtarılma şekliyle ilgili detay vermedi. Ordunun yapılan ortak açıklamasında, 7 Ekim'de Hamas tarafından kaçırılan Ferhan el-Kadi'nin, ordu ve Şin-Bet tarafından yürütülen bir operasyonla kurtarıldığı duyuruldu.

Kurtuluş Yöntemi ve Durumu

İsrail Ordusu Radyosu, Kadi'nin bir tünelden kurtarıldığını bildirirken, Kadi'nin aslında kaçarak değil, kurtarılmak suretiyle özgürlüğüne kavuştuğunu ifade etti. Kadi'nin, 27 metre derinlikteki bir tünelde iyi durumda bulunduğu ve askeri helikopterle hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

Filistinli Grupların Sessizliği

Diğer yandan, Filistinli gruplardan Kadi'ye dair henüz resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi. İsrail Ordusu, 52 yaşındaki Kadi'nin İsrail'in güneyindeki Bedevi topluluğundan olduğunu duyurdu.

Gazze'deki Durum

Öte yandan, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen İsrail saldırılarında toplamda 40 bin 476 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, enkaz altında daha fazla kaybın olduğu tahmin ediliyor.

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