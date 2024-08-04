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İsrail'de Filistinli Esire Cinsel İşkence Suçlaması: 5 Askerin Gözaltı Süresi Uzatılıyor

İsrail'de cinsel işkenceyle suçlanan 5 askerin gözaltı süresinin uzatılması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 14:16
İsrail'de Filistinli Esire Cinsel İşkence Suçlaması: 5 Askerin Gözaltı Süresi Uzatılıyor

İsrail'de Filistinli Esire Yönelik Cinsel İşkence İddiaları

İsrail askeri mahkemesi, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezinde bir Filistinli esire cinsel işkence yapmakla suçlanan 5 İsrail askerinin gözaltı süresinin uzatılacağını açıkladı. Gözaltı Süresi Uzatılıyor

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, askeri savcılığın talebi doğrultusunda bu askerlerin gözaltı sürelerinin askeri mahkeme tarafından uzatılması bekleniyor. Askeri makamlar, soruşturmanın tamamlanmasının ardından gözaltındaki 3 askerin bu akşam serbest kalmasının öngörüldüğünü de belirtti.

Olayın Arka Planı

Sde Teiman gözaltı merkezi, daha önce de sıkça işkencelerle gündeme gelmişti. New York Times gazetesinin raporuna göre, burada alıkonulan Filistinlilerin günde 18 saate kadar elleri kelepçeli, gözleri bağlı bir şekilde zorla oturtuldukları ifade ediliyor. Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kalabildiği ve insanlık dışı muameleye maruz kaldıkları belirtiliyor.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da yaşadıkları işkenceleri kamuoyuna aktarmıştı.

Askeri Üsle İlgili Olaylar

İsrail askeri polisinin, bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı iddialarıyla 9 asker için gözaltı işlemi başlatması, bölgede çatışmalara yol açtı. Aşırı sağcı grupların da dahil olduğu protestolar, bu baskınların yoğun tartışmalara neden olmasına sebep oldu.

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