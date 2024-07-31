İsrail'de Filistinli Esire Cinsel İşkence Suçlaması: Askerlerin Gözaltı Süresi Uzatıldı

İsrail Ordusunun Cinsel İşkence Suçlaması

İsrail'deki askeri mahkeme, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezinde bir Filistinli esire yönelik cinsel işkence yaptığı iddialarıyla gözaltına alınan 9 askerin durumunu değerlendirdi. Mahkeme, cinsel işkence suçlamasıyla hakkında işlem yapılan 8 askerin gözaltı süresini 4 Ağustos tarihine kadar uzatma kararı aldı.

Bilgiler Açıklandı

İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamada, cinsel işkenceyle suçlanan 9 askerin yargılandığı duruşmaya dair detaylar paylaşıldı. Açıklamada, mahkemenin sunduğu delillerin 8 askerin Filistinli esire zarar verdiğine dair 'makul şüphe' oluşturduğunu vurguladığı ifade edildi.

Sde Teiman Gözaltı Merkezindeki Uygulamalar

İsrail'in güneyinde bulunan Sde Teiman gözaltı merkezi, sık sık işkence iddialarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz ay New York Times gazetesinde yer alan habere göre, burada tutulan Filistinlilerin açık alanda gözleri bağlı ve kelepçeli bir şekilde uzun saatler boyunca bekletildiği kaydedildi.

İşkence İddiaları ve Olayların Tırmanması

Gözaltı merkezinde tutulan Filistinli mahkumların insanlık dışı muamele ve işkenceye maruz kaldığı, serbest kalan bazı Gazzeliler tarafından dile getirilmişti. İsrail askerlerinin bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla Sde Teiman'a gelen askeri polis, gözaltına alınan askerlerin direnişi üzerine olayların tırmanmasına yol açtı. Bu süreçte aşırı sağcı grupların sokağa dökülerek askeri üsse baskın düzenlemeleri, ülkede geniş yankı uyandırdı.

Toplumsal Tepkiler ve Tartışmalar

İsrailli aşırı sağcı siyasetçilerin katılımıyla gerçekleşen askeri üs baskınları, genel kamuoyunda yoğun tartışmalara neden oldu. Toplumun farklı kesimlerinden tepki alan bu olaylar, ülkedeki siyasal iklimi de etkileyebilir.