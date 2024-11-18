İsrail'de Füze Saldırısı: 5 Yaralı

İsrail, başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine

Lübnan’dan gelen füze saldırısıyla sarsıldı. Saldırı sonucunda biri ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, bu saldırı İsrail Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla önlenmeye çalışıldı; ancak bu sırada füzenin parçaları Ramat Gan ve Beni Brak’a düştü.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Ramat Gan bölgesinde bir binanın yangın çıkardığı ve bölgedeki hasar gözler önüne serildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.