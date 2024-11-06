İsrail'de Gallant Protestosu: Netanyahu İstifa Çağrıları Artıyor

Gallant'ın Görevden Alınması Protesto Edildi

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması, ülke genelinde büyük tepkilere yol açtı. Tel Aviv, Batı Kudüs ve Hayfa gibi şehirlerde binlerce İsrailli, Netanyahu'dan istifasını talep ederek sokaklara döküldü.

Tel Aviv’deki Gösteriler

Protestoların merkezi olan Tel Aviv’deki Kaplan Caddesi, Netanyahu hükümetine karşı yapılan gösterilerdeki simgesel bir mekan haline geldi. Burada toplananlardan İftak Brill, "Başbakan'ın Gallant'ı görevden alması, savaşı uzatmak ve hükümetin yıkıcı politikalarını sürdürmek için olduğu herkesçe aşikar," şeklinde konuştu.

Gallant Hakkındaki Eleştiriler

Brill, "Son bir yılda hükümetten iyi bir şey çıkmadığını fark ettik. Gazze'de esir tutulan kişilerden bazılarını tanıyorum ve Netanyahu onların serbest bırakılması için hiçbir şey yapmıyor," dedi. Bu noktada ABD Başkanı Joe Biden'ın esir takası için yaptığı çağrıları hatırlatan Brill, Netanyahu'nun bu girişimleri engellediğini savundu.

Endişeleri Dile Getiren Sesler

Göstericilerden Şahul Navon, Gallant’ın görevden alınmasının düşmanlara büyük bir fırsat sunduğunu belirtirken, Mirav ise bu durumu "kendi siyasi isteklerini ilerletmek için siyaseti kullanmak" olarak nitelendirdi. Mirav, "İsrail'in barışçıl bir çözüme ve daha iyi bir yönetime ihtiyacı var," dedi.

Hükümetin İçsel Anlaşmazlıkları

Gallant, görevden alınmasının Netanyahu ile üç ana konuda yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirtti. Bu konulardan birinin, askerlik çağındaki herkesin askere gitmesi gerektiği yönündeki tutumu olduğu vurgulandı.

İsrail'deki bu gelişmeler, toplumda büyük bir kaygı ve belirsizlik ortamı yaratmaya devam ediyor.