DOLAR
34,23 0,14%
EURO
36,87 1,81%
ALTIN
2.999,92 0,68%
BITCOIN
2.519.665 -5,97%

İsrail'de Gallant Protestosu: Netanyahu İstifa Çağrıları Artıyor

İsrail'de Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması sonrası büyük protestolar düzenlendi. Netanyahu'nun istifası istendi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 10:48
İsrail'de Gallant Protestosu: Netanyahu İstifa Çağrıları Artıyor

Gallant'ın Görevden Alınması Protesto Edildi

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması, ülke genelinde büyük tepkilere yol açtı. Tel Aviv, Batı Kudüs ve Hayfa gibi şehirlerde binlerce İsrailli, Netanyahu'dan istifasını talep ederek sokaklara döküldü.

Tel Aviv’deki Gösteriler

Protestoların merkezi olan Tel Aviv’deki Kaplan Caddesi, Netanyahu hükümetine karşı yapılan gösterilerdeki simgesel bir mekan haline geldi. Burada toplananlardan İftak Brill, "Başbakan'ın Gallant'ı görevden alması, savaşı uzatmak ve hükümetin yıkıcı politikalarını sürdürmek için olduğu herkesçe aşikar," şeklinde konuştu.

Gallant Hakkındaki Eleştiriler

Brill, "Son bir yılda hükümetten iyi bir şey çıkmadığını fark ettik. Gazze'de esir tutulan kişilerden bazılarını tanıyorum ve Netanyahu onların serbest bırakılması için hiçbir şey yapmıyor," dedi. Bu noktada ABD Başkanı Joe Biden'ın esir takası için yaptığı çağrıları hatırlatan Brill, Netanyahu'nun bu girişimleri engellediğini savundu.

Endişeleri Dile Getiren Sesler

Göstericilerden Şahul Navon, Gallant’ın görevden alınmasının düşmanlara büyük bir fırsat sunduğunu belirtirken, Mirav ise bu durumu "kendi siyasi isteklerini ilerletmek için siyaseti kullanmak" olarak nitelendirdi. Mirav, "İsrail'in barışçıl bir çözüme ve daha iyi bir yönetime ihtiyacı var," dedi.

Hükümetin İçsel Anlaşmazlıkları

Gallant, görevden alınmasının Netanyahu ile üç ana konuda yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirtti. Bu konulardan birinin, askerlik çağındaki herkesin askere gitmesi gerektiği yönündeki tutumu olduğu vurgulandı.

İsrail'deki bu gelişmeler, toplumda büyük bir kaygı ve belirsizlik ortamı yaratmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'ın Zafer Konuşması
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'ı Tebrik Etti
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Tebrik Mesajı
4
Erdoğan'dan Türkiye-ABD İlişkileri ve Küresel Krizlere Dair Açıklama
5
Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Başbakan Li Çiang'ın Yüz Yüze Görüşmeleri
6
İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırılarında Can Kaybı Artıyor
7
Avrupa Birliği'nden Trump'a İşbirliği Çağrısı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı