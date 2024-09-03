İsrail'de Gazze İçin Ateşkes ve Esir Taksisi Talebiyle Protestolar Devam Ediyor

İsrail'de Protestolar Tırmanıyor

İsrail, Gazze'deki ateşkes ve esir takası konularında hükümetin isteksizliğine karşı düzenlenen protestolarla çalkalanıyor. Başkent Tel Aviv ve Batı Kudüs'de binlerce kişi sokaklara çıktılar.

Hükümeti Eleştiren Sloganlar ve Eylemler

Demonstrasyonlar, başbakan ve hükümeti eleştirerek, Gazze'de kaybolan esirlerin hükümetin sorumluluğunda olduğunu vurguluyor. Göstericiler, ellerinde İsrail bayraklarıyla, “Hepsi hemen eve” ve “Bibi esirleri serbest bırak” gibi sloganlarla bulundukları yerlerden seslerini duyuruyorlar.

Biber Gazı ve Gözaltılar

Tel Aviv'de düzenlenen eylemde zaman zaman arbede yaşanırken, polis çeşitli noktalarda göstericilere müdahale etti ve en az iki kişiyi gözaltına aldı. Eylemciler, Netanyahu'yu esirleri kurtaracak adımlar atmamakla suçlayarak, sokaklara iniyorlar.

Batı Kudüs'teki Eylemler

Batı Kudüs'teki gösterilerin merkez noktası, Başbakan Netanyahu'nun konutunun etrafı oldu. Göstericiler, gazete ve pankartlarla yola çıktıklarında, polis engelleriyle karşılaştılar.

Uzun Süredir Devam Eden Müzakereler

Gazze'deki esirler hakkında müzakerelerin devam ettiği biliniyor. Özellikle varılan anlaşmaların Allah'a emanet etmediği ve gereken ilerlemenin sağlanamaması, mücadelelerin arkasındaki ana sebepler arasında yer alıyor. Hükümet, Gazze'deki olayları daha da derinleştirmemek için çaba gösterdiğini belirtse de, yaşanan çatışmalar can kaybını artırıyor.

İnsanlık Felaketi Derinleşiyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye başlattığı operasyonların ardından meydana gelen ölümler, çoğunlukla kadın ve çocuklardan oluşarak 40 bini aşmış durumda. Bu durum, bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor.