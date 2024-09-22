İsrail'de Gazze İçin Protestolar: Esir Takası ve Erken Seçim Talepleri

İsrail'de Gazze İçin Büyük Protesto

İsrail'de binlerce kişi, Gazze'deki durumu protesto etmek ve esir takası anlaşmasının sağlanması için düzenlenen gösterilere katıldı. Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifasını talep eden protestocular, her hafta cumartesi günü bir araya geliyor.

Ateşkes Anlaşması ve Hükümetin İstifası İstendi

Tel Aviv'de toplanan kalabalık, Gazze'de tutuklu bulunanların kurtarılması amacıyla bir ateşkes anlaşması yapılması çağrısında bulundu. Protestocular, hükümetin siyasi iradesizliğini eleştirerek, ülkenin en sağcı yönetiminin görevden alınmasını ve erken seçim yapılmasını talep etti.

Protestoların Merkez Üssü: Tel Aviv

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde toplanan göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları ve protesto dövizleriyle Netanyahu'yu hedef alan sloganlar attı. Ayrıca, Batı Kudüs ve Kayserya gibi şehirlerde de benzer gösteriler gerçekleştirildi.

Hükümetin Ateşkes Anlaşmasına İlgisizliği Eleştiriliyor

Esir aileleri, hükümeti müzakere süreçlerine yaklaşımını eleştirerek, Hizbullah ile artan gerilimlerin ateşkesin sağlanmasını zorlaştırdığını ifade ediyor. Silahlarının hedeflerinde sivil altyapının olduğu ve ciddi kayıpların yaşandığı bildiriliyor.

Uzun Süren Müzakereler

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından başlaması beklenen ateşkes ve esir takası müzakereleri hala devam ediyor. Ancak, Netanyahu'nun hükümeti, Hamas ile anlaşma yapmamakla suçlanıyor.

Son verilere göre, bu süreçte Gazze'de 41 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 95 binin üzerinde kişi yarandı. Enkaz altında birçok cesedin olduğu ve sivil bölgelerin tahrip edildiği mesajları da alınıyor.