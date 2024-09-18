İsrail'de Gazze Şeridi'nin Kuzeyi İçin Askeri Bölge Çağrısı

İsrail'den Gazze Şeridi'nin Kuzeyine Askeri Bölge Çağrısı

İsrail'deki bazı milletvekilleri ve bakanlar, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Gazze Şeridi'nin kuzeyini "kapalı askeri bölge" ilan etmesini talep etti. "Israel Hayom" gazetesinin haberine göre, koalisyon hükümetindeki 27 kişi, Gazze'den Filistinlilerin tehcir edilmesi amacıyla hazırlanan planı uygulaması için Netanyahu'ya bir mektup yazdı.

Tehcir Planı Üzerine Güvenlik Kabinesi Toplantısı Talebi

Belirtilen mektupta, Gazze Şeridi'ne tüm yardımların kesilmesi ve kuzey bölgesinin kapalı askeri alan olarak ilan edilmesi için güvenlik kabinesinin toplanması istendi. Likud Partisi'nden milletvekili Avihai Boaron'un öncülüğünde yazılan ve mecliste imzaya açılmasının ardından pazartesi günü Netanyahu'ya teslim edilen mektupta, Philadelphi Koridoru'nda daimi kalma kararı alınmasının stratejik unsurlar gerektirdiği ifade edildi.

Generallerin Hazırladığı Plan

“Ynet” haber sitesi, bu ayın başlarında eski generaller tarafından hazırlanan "Generaller Planı"nı gündeme getirdi. Bu plana göre, Filistinlilerin tehciri sonrasında bölgenin kuşatılması ve silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" seçeneği ile karşı karşıya kalması hedefleniyor. Gazze Şeridi'ni kuzey ve güney olarak ayıran Netzarim Koridoru da kapalı askeri bölge olarak belirleniyor.

Planın hazırlanmasında eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland ile birlikte birçok eski rütbeli subayın desteği alındığı belirtildi.