İsrail'de Gizli Belgeler Skandalında Beş Gözaltı

İsrail'de Gizli Belgeler Soruşturması

İsrail, Başbakanlık Ofisi'nden gizli belgelerin sızdırılmasıyla ilgili büyük bir skandala tanıklık ediyor. Yapılan soruşturmada, başta Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yardımcılarından Eliezer Feldstein olmak üzere toplamda 5 kişi gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Yerli medya organı The Jerusalem Post’ta yer alan habere göre, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren göreve getirilen Feldstein, bir İsrail ordusu yetkilisi ile birlikte gizli belgelerin sızdırılması şüphesiyle gözaltına alındı.

İsrail mahkemesi, Feldstein’ın yabancı basına belge sızdırdığı iddialarıyla üç kişiyle birlikte tutuklandığını duyurdu.

Yabancı Basında Yayınlanan Belgeler

Haberlerde belirtildiğine göre, söz konusu belgeler Alman Bild gazetesi ve İngiltere merkezli The Jewish Chronicle aracılığıyla yayınlandı. Bu belgelerde, öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın ateşkes anlaşmasına yanaşmadığı iddia ediliyor.

Eleştirilerin Hedefindeler

Mahkemenin olaya ilişkin basın yasağını kaldırmasıyla birlikte, bilgilerinin kasıtlı olarak manipüle edildiği gerekçesiyle Başbakanlık Ofisi ve Netanyahu eleştirilerin hedefi haline geldi. İsrail basınında çıkan haberlerde, sözde belgelerin, esir takası görüşmelerinin sonuçsuz kalmasını eleştirenlere karşı Hamas’ın anlaşmaya yanaşmadığı algısını oluşturmak için sızdırıldığı öne sürüldü.

Endişeli Kaynaklar

Feldstein ile daha önce çalışmış bir İsrailli kaynak, 2 Kasım’da Yediot Ahronot gazetesine yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun eski yardımcısının bu durumdan ötürü "derin endişe" taşımaları gerektiğini ifade etti.

Feldstein’ın Netanyahu adına Almanya’ya gönderildiği ve burada Hamas’a ait olduğu öne sürülen belgeleri Bild gazetesiyle paylaşmış olabileceği iddiaları gündemde.

Askeri İstihbarat'ın Görüşleri

Yediot Ahronot’a verilen bilgilere göre, İsrail Askeri İstihbarat Müdürlüğü, Jewish Chronicle tarafından kullanılan belgelerden haberdar değildi. Askere yakın kaynaklar, "Ne belge ne de Sinvar’a atfedilen anlatı, İsrail’de kimse tarafından bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

Başbakan Netanyahu, hem İsrail halkı hem de uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerden ötürü Hamas ile esir takası anlaşması yapmamayı tercih etmekle suçlanıyor.