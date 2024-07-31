İsrail'de GPS Hizmetlerinde Kesinti ve Ordu Teyakkuzu

İsrail Genelinde Yaygın GPS Kesintisi

İsrail basınından alınan bilgilere göre, ülke genelinde Küresel Konumlama Sistemi'nde (GPS) önemli kesintiler yaşanıyor. Walla haber sitesi, İsrail ordusunun bu durumu Lübnan'daki Hizbullah’ın olası misilleme saldırılarına karşı önlem olarak değerlendirdiğini aktardı.

Hava Saldırıları ve Ordu Hazırlıkları

Kanal 14 televizyonunun haberine göre, bu kesintilerin, Beyrut'a düzenlenen bir hava saldırısının ardından ortaya çıktığı ifade ediliyor. Haberde, Hizbullah’ın sadece sınır bölgelerine değil, ülkenin tamamına hava saldırısı yapabileceği yönündeki endişeler üzerine ordu tarafından GPS sistemine müdahale edilmesi ve olumsuz durumların engellenmesi için proaktif önlemler alındığı vurgulandı.

Bu bağlamda, 'İHA'lara karşı GPS sistemi proaktif olarak engelleniyor' ifadeleri dikkat çekti. Ayrıca, gpsjam.com isimli internet sitesi de, İsrail’de GPS sinyalleri üzerinde yüksek düzeyde kesinti olduğunu bildirdi.

Telif Alarma Durumu ve Sığınak Açılması

Öte yandan, Walla'nın belirttiğine göre, İsrail ordusu, Hizbullah'ın muhtemel misilleme saldırılarına karşı bir dizi tedbir almış durumda. Hava savunma birimleri, radar sistemleri ve hava kuvvetleri yüksek alarmda bulunuyor. Başkent Tel Aviv’de, olası saldırılara karşı güvenlik önlemleri alınarak sığınaklar açıldı.

Beyrut’taki Saldırının Sonucu

İsrail güçleri, Hizbullah’ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Beyrut'un güney bölgesinde bir hedefe hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 74 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca, Beyrut'ta gerçekleştirilen bu saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu ileri sürülen Fuad Şükür'ün de hedef alındığı öne sürüldü.