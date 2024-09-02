İsrail'de Grev Kararının Mahkeme Tarafından Sonlandırılması

İsrail Ulusal İşçi Mahkemesi'nden Grev İle İlgili Karar

İsrail Ulusal İşçi Mahkemesi, hükümetin talebi üzerine ülkenin en büyük işçi sendikası Hisdatrut'un başlattığı genel grevin, "ekonomik değil siyasi amaçla" düzenlendiğine hükmetti. Grev Sona Erdi

Mahkeme, grevin saat 14:30'da sona erdiğini duyurarak Hisdatrut'un, "hükümetin Gazze'de ateşkes imzalaması" çağrısının arka planındaki siyasi niyetleri vurguladı. Hisdatrut Başkanından Açıklama

Hisdatrut Başkanı Arnon Bar-David, mahkeme kararına riayet edeceklerini belirterek, "Gazze'deki esir aileleriyle dayanışma amacı taşımaktayız, bu eylem siyasi bir amaca hizmet etmiyor" şeklinde konuştu.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, karara ilişkin yaptığı açıklamada, çalışanların grevle ilgili siyasi adımlarını desteklemediğini belirtti ve İsrail ekonomisinin Hamas'a hizmet etmeyeceğini vurguladı.

Protestolar Devam Ediyor

Grev sonlanmasına rağmen, Gazze'deki esirlerin aileleri ve destekçileri, hükümetten ateşkes ve esir takası anlaşması talep ederek Tel Aviv ve diğer şehirlerde protestolar düzenliyor.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde yüzlerce kişi trafiği kapatarak, Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhine sloganlar atıp pankartlar açtı. Gösterilere müdahale eden polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Gelecek Eylemler

Hisdatrut, 2 Eylül'de ülke genelinde genel bir grev gerçekleştireceklerini duyurmuştu ve Ben-Gurion Havalimanı'ndaki uçuşların durdurulacağını açıkladı.

Esirlerle İlgili Gelişmeler

İsrail ordusu tarafından Gazze'deki çatışmalar sırasında 6 İsrailli esir cesedinin bulunduğu açıklandı. Esir aileleri, hükümeti, Başbakan Netanyahu'yu eleştirerek pembenin siyasi kararları nedeniyle 6 esirin ölümünden sorumlu tutuyor. Başbakan Netanyahu'nun Yanıtı

Netanyahu, kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşma yapma kararlılığını vurgulayarak, sürecin sorumlusunun Hamas olduğunu ifade etti.