İsrail’de Haredi Protestoları: Zorunlu Askerliğe Tepkiler Devam Ediyor

Haredilerin Protesto Gösterileri

İsrail’in orta kesimindeki Ramat Gan kentinde, Ultra Ortodoks Yahudiler olarak bilinen Harediler, zorunlu askerlik uygulamalarına karşı protestolarını sürdürüyor. Gösteriler, ikinci gününde de devam etmekte.

Tel Hashomer Askerlik Şubesi Önünde Toplanma

Demonstranlar, Tel Aviv yakınlarındaki Tel Hashomer askerlik şubesinin önünde toplanarak dini okul öğrencilerinin askere alınmasını protesto etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı Haredi bireylerin askerlik şubesinin duvarlarını aşarak içeri girdiği, polisle göstericiler arasında kovalamaca yaşandığı izleniyor.

Polisin Müdahalesi ve Gözaltılar

İsrail Ordu Radyosu, göstericilerin baskın düzenlemesinin ardından çok sayıda polisin müdahalede bulunduğunu ve arbedelerde yedi Haredi’nin gözaltına alındığını duyurdu. Önceki gün aynı şube önünde yaşanan arbede, durumun hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Haredi Topluluğunun Askere Alınması Meselesi

Askere alınma karşıtı protestoların öncesinde, Ultra Ortodoksların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde "Yalnızca ilk bin kişi için mücadele etmiyoruz, çocuklarınız da dahil hepimize ulaşacaklar" mesajıyla katılım çağrıları yapılmıştı. Ayrıca, "İsrail’in kuruluşundan bu yana genç Haredi erkekler için bu kadar korkunç bir Holokost yaşanmadı" ifadeleriyle dikkat çekildi.

Askerlik Şubesine Kayıtların Durumu

Bir ordu yetkilisi, Haredi nüfusun yalnızca %30'unun askerlik şubelerine kayıt yaptıracağının öngörüldüğünü belirtti ve bu durumun hem hayal kırıklığı hem de hoş bir sürpriz olabileceğini vurguladı.

Yüksek Mahkeme ve Askerlik Muafiyetleri

İsrail Yüksek Mahkemesi, Haredi nüfusun zorunlu askerlikten muaf tutulmasını sağlayan bazı yasaları daha önce "ayrımcı" ve "hukuka aykırı" olarak iptal etmişti. Hükümetin, Tevrat okulu öğrencilerinin zorla askere alınmamaları için orduya talimat göndermesi, Haredi topluluğunun tepkisini artırıyor.

Haredi Nüfus ve Askerlik Hizmeti

Haredi Yahudiler, 9 milyonluk İsrail nüfusunun yaklaşık %12'sini temsil ediyor ve çoğu dini inançları nedeniyle askerlik yapmayı reddediyor. Ülkede, erkekler ve kadınlar için 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunurken, 26 yaşına kadar Tevrat Kursları alan Harediler, askere gitmekten muaf tutuluyor.

Hükümet, koalisyon ortaklarının desteklediği bir yasayla Tevrat eğitiminin temel hak olduğuna dair bir düzenleme yapmayı planlıyor.