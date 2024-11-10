İsrail'de HYP Şirketine Ddos Siber Saldırı Gerçekleştirildi

İsrail'de HYP Şirketine Ddos Saldırısı

Bu sabah İsrail'de ödeme çözümleri sağlayan HYP şirketine yönelik bir Ddos (dağıtılmış hizmet reddi) siber saldırısı düzenlendi. Olay, Kanal 12 televizyonu tarafından duyuruldu.

Saldırının Etkileri

Saldırının, HYP altyapısını kullanan birçok şirketi etkilediği bildirildi. Aralarında Maccabi Sağlık Yardımı Fonu ve toplu taşıma ödeme sistemi Rav Kav Online gibi önemli kurumlar da bulunmaktadır.

Yediot Ahronot gazetesi, siber saldırı sonucunda birçok İsraillinin kredi kartı ile ödemelerde sorun yaşadığını duyurdu.

HYP'den Açıklama

HYP şirketi, bu sabah düzenlenen siber saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Saldırıyı doğrulayan şirket, saldırının engellendiğini ve sistemlerin normale döndüğünü ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.