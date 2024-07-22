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İsrail'de Kanada Vatandaşı Bıçaklı Saldırı İddiasıyla Öldürüldü

İsrail askerleri, Gazze'deki katliama tepki gösteren bir Kanada vatandaşını bıçaklı saldırı iddiasıyla vurarak öldürdü.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 12:35
İsrail'de Kanada Vatandaşı Bıçaklı Saldırı İddiasıyla Öldürüldü

İsrail Askerleri Kanada Vatandaşı Öldürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki kanlı olaylara tepki gösteren bir Kanada vatandaşını, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle öldürdüğünü açıkladı.

Olay Yeri ve Gelişmeler

Olay, Netiv Ha’asara yerleşim bölgesinin yakınlarında meydana geldi. Ordunun yaptığı açıklamaya göre, o bölgede bıçaklı bir saldırı girişimi tespit edildi. Açıklamada, ilgili şahsın "etkisiz hale getirildiği" belirtildi, ancak Kızıl Davut Yıldızı acil yardım servisi olayda başka yaralanan olmadığını bildirdi.

İddialar ve Tepkiler

İsrail basınında yer alan haberlere göre, öldürülen kişinin bir Kanada vatandaşı olduğu kaydedildi. Tanıkların ifadelerine göre, bu kişi "İsrail ordusu Gazze'de sivilleri öldürüyor" diye haykırırken, daha sonra bıçak çıkardığı ileri sürüldü. Olayın ardından İsrail askerleri, bu kişiyi vurdu ve olay yerinde hayatını kaybetmesine neden oldu.

Ölen Kişi Hakkında Bilgiler

Öldürülen Kanada vatandaşının turist olarak İsrail’de bulunduğu belirtildi. Ancak İsrail makamlarınca, olayda hayatını kaybeden kişinin kimliği hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

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