İsrail'de Mahkeme Baskını: Aşırı Sağcılar, Askerlere Cinsel İşkence Suçlamasıyla Gözaltına Alınanların Duruşmasına Müdahale Etti

İsrail'de Aşırı Sağcı Göstericiler Mahkeme Binasında Arbede Yarattı

İsrail'in güneyinde yer alan Sde Teiman askeri üssünde, Gazze'den alıkonulan bir Filistinliye karşı cinsel istismar ve işkence iddialarıyla gözaltına alınan 9 askerin duruşma süreci, ülkede büyük bir krize yol açtı. Baskın, yaklaşık 100 kişilik aşırı sağcı bir grubun, Beit Lid askeri mahkemesine girmesiyle başladı. Görgü tanıkları, askerler ve göstericiler arasında arbede yaşandığını bildirdi.

Askerler Baskını Önlemeye Çalıştı

İsrail askerleri, göstericileri askeri üsse girmelerini engellemeye çalışırken kargaşa yaşandı. Tazyikli su kullanarak göstericileri uzaklaştırmaya çalışan güvenlik güçleri, durumu kontrol altına almaya çalıştı.

Olayın Siyasi Yansımaları

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yasaları ihlal edenlere karşı harekete geçilmesi talimatını verirken, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de olay yerine gelerek durumu gözlemledi. Öte yandan, muhalefette eski Savunma Bakanı Benny Gantz, aşırı sağcı figürlerin artırdığı şiddeti eleştirerek, ülkenin sorumlu bir hükümete ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Cinsel İşkence İddiaları ve Gözaltılar

Gazze Şeridi'nde alıkonulanların bulunduğu Sde Teiman tesisinde, cinsel işkence iddialarıyla gözaltına alınan 9 askerin durumu, ülke gündemini sarstı. Hastaneye kaldırılan Filistinli, yaşadığı travmanın ardından yürüyemediği bildirildi.

Baskının Devamı ve Geçmişteki Suistimaller

Sde Teiman gözaltı merkezi, daha önce de insan hakları ihlalleri ve işkence iddialarıyla gündeme gelmişti. Yerel ve uluslararası gazetelerde çıkan haberler, alıkonulan Gazzelilerin maruz kaldığı muamelelerin detaylarını ortaya koyuyor. Geçmişte serbest bırakılan bazı tutuklular, burada yaşanan işkenceleri anlatmıştı.

Baskın, hem askeri hem de siyasi alanda büyük yankılar uyandırdı. Ülkede taraflar arasındaki gerilimin artması bekleniyor.