İsrail'de Mescid-i Aksa İhtilafı: Bakan Ben-Gvir'in Sinagog İfadesine Tepkiler Büyüyor

İsrail’de Aksa'da Sinagog Tartışması

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istediğini ifade eden aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e tepkiler artıyor.

Gallant’tan Sert Açıklama

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ben-Gvir'in açıklamalarını ulusal güvenliği tehdit eden bir durum olarak değerlendirdi. Gallant, sosyal medya platformu X'te, "Mescid-i Aksa'da statükoya meydan okumanın tehlikeli, gereksiz ve sorumsuz bir eylem" olduğunu belirtti.

Ana Muhalefetten Tepkiler

Ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun önceki açıklamalarına atıfta bulunarak, Ben-Gvir’in durumunu "ölçemediğini" savundu ve Netanyahu hükümetinin kontrolü kaybettiğini söyledi.

İçişleri Bakanı da Tepki Gösterdi

Moshe Arbel, Ben-Gvir'in açıklamalarının kan dökülmesine yol açabileceği uyarısında bulunarak Başbakan Netanyahu'ya aşırı sağcı bakanın uyarılması çağrısında bulundu.

Ben-Gvir’den Gallant’a Yanıt

Öte yandan, Ben-Gvir, Gallant’ın Hamas ile olan diyaloglarını eleştirerek, Savunma Bakanı'nın Lübnan Hizbullahı'na karşı da bir yenilgi politikası izlediğini öne sürdü. Bu bağlamda, Hizbullah’a karşı "kesin bir savaş" yürütülmesi çağrısında bulundu.

Ben-Gvir’in Aksa İfadeleri

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'da ibadete izin verildiğini iddia ederek, "Evet, Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istiyorum" dedi. İsrail Başbakanlık Basın Ofisi ise, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savundu.

Ben-Gvir’in Aksa’daki Faaliyetleri

Ben-Gvir, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemekte ve burada yaptığı açıklamalarla dikkat çekmektedir. En son 13 Ağustos'ta yaptığı bir baskında, "Yahudilerin burada ibadet etmesi için büyük gelişmeler var" ifadelerini kullanmıştı.