İsrail'de Önleyici Füze Parçaları Yangın Çıkardı

İsrail'de Füze Savunma Sistemi Yangına Sebep Oldu

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füzenin hava sahasına girmeden etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ancak, önleyici füze parçalarının işgal altındaki Kudüs'ün batısındaki Beyt Şemes bölgesine düşmesi yangına neden oldu.

Füze Saldırısı Engellendi

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, ordunun teknik kabiliyetleri sayesinde Yemen'den atılan füzeli saldırı başarıyla engellendi. Fakat, bu süreçte füzeye ait şarapnellerin yere düşmesi ve yangın çıkması dikkat çekti.

İsrail ordusu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, düşen parçaların Kudüs'ün batısındaki Beyt Şemes semtine isabet ettiğini vurguladı ve yangının çıkış nedenini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.