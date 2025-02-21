İsrail'de Otobüs Patlamaları: 3 Kişi Gözaltında

İsrail'de Otobüs Patlamaları Gözaltılara Yol Açtı

Bat-Yam kentinde meydana gelen patlamaların ardından İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet, olayla bağlantılı 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına Alınanların Kimlikleri

Gözaltına alınan şahısların arasında İsrailli Yahudilerin de bulunduğu ifade edildi. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, bu 3 kişi, patlayıcı düzeneklerini otobüslere yerleştirenlere yardım ettikleri şüphesiyle sorgulanıyor.

Patlama Olayı

Dün akşam saatlerinde Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlamalar meydana geldi. Olayın ardından metro seferleri durduruldu, ancak herhangi bir ölü ya da yaralı bildirilmedi. Patlamaların ardından olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.