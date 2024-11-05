İsrail'de Protestolar: Savunma Bakanı'nın Görevden Alınması Sonrası Sokaklar Hareketlendi

İsrail'de Sokak Gösterileri Başladı

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından, İsrail'de geniş çaplı sokak gösterileri düzenlenmeye başlandı.

Protestoların Gerekçesi

Netanyahu, Gallant'ı görevden alarak Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı bu pozisyona atadı. Bu durum, muhalefet tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.

Göstericiler Ayalon Caddesi'nde Toplandılar

The Jerusalem Post gazetesi, protestocuların başkent Tel Aviv'deki Ayalon Caddesi'nde bir araya geldiğini ve bu bölgeyi trafiğe kapattıklarını bildirdi. Göstericiler, Netanyahu hükümetine karşı sloganlar atarak, ateş yaktılar.

Diğer Şehirlerde de Eylemler Gerçekleşiyor

İsrail basınında, Tel Aviv'in yanı sıra Kudüs ve diğer bazı şehirlerde de benzer sokak protestolarının yapıldığına dair görüntüler paylaşıldı. Muhalefet, Netanyahu'nun Gallant'ı görevden almasının ardından protesto çağrısında bulunmuştu.

Daha Önce de Anlaşmazlıklar Yaşanmıştı

Geçmişte Netanyahu ile Gallant arasında yaşanan anlaşmazlıkların olduğu biliniyor. 2023 yılında Netanyahu’nun Gallant'ı görevden almak istemesi, o dönem patlak veren sokak gösterileri nedeniyle geri adım atmasını gerektirmişti.