DOLAR
34,26 0,01%
EURO
37,46 -0,07%
ALTIN
3.025,88 -0,18%
BITCOIN
2.376.000,12 0,17%

İsrail'de Protestolar: Savunma Bakanı'nın Görevden Alınması Sonrası Sokaklar Hareketlendi

İsrail'de Netanyahu'nun Savunma Bakanı'nı görevden alması, halkın sokaklara dökülmesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 22:53
İsrail'de Protestolar: Savunma Bakanı'nın Görevden Alınması Sonrası Sokaklar Hareketlendi

İsrail'de Sokak Gösterileri Başladı

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından, İsrail'de geniş çaplı sokak gösterileri düzenlenmeye başlandı.

Protestoların Gerekçesi

Netanyahu, Gallant'ı görevden alarak Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı bu pozisyona atadı. Bu durum, muhalefet tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.

Göstericiler Ayalon Caddesi'nde Toplandılar

The Jerusalem Post gazetesi, protestocuların başkent Tel Aviv'deki Ayalon Caddesi'nde bir araya geldiğini ve bu bölgeyi trafiğe kapattıklarını bildirdi. Göstericiler, Netanyahu hükümetine karşı sloganlar atarak, ateş yaktılar.

Diğer Şehirlerde de Eylemler Gerçekleşiyor

İsrail basınında, Tel Aviv'in yanı sıra Kudüs ve diğer bazı şehirlerde de benzer sokak protestolarının yapıldığına dair görüntüler paylaşıldı. Muhalefet, Netanyahu'nun Gallant'ı görevden almasının ardından protesto çağrısında bulunmuştu.

Daha Önce de Anlaşmazlıklar Yaşanmıştı

Geçmişte Netanyahu ile Gallant arasında yaşanan anlaşmazlıkların olduğu biliniyor. 2023 yılında Netanyahu’nun Gallant'ı görevden almak istemesi, o dönem patlak veren sokak gösterileri nedeniyle geri adım atmasını gerektirmişti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu, Hamas Ölümleri Hakkında Sayıları Manipüle Ediyor Mu?
2
Mısır'da Eğitim Helikopteri Düştü: İki Subay Hayatını Kaybetti
3
YSK Başkanı Yener, ABD Seçimlerini Gözlemledi
4
Gazzelilerin ABD Başkanlık Seçimlerine Bakışı
5
Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün Şehitliği Hüzün Yarattı
6
Peru'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem
7
Gündem Özeti: 6 Kasım 2024

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!