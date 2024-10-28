İsrail'de Psikolojik Destek Almaya Süreklenen Vatandaş Sayısı 300 Bine Ulaştı

İsrail'de Psikolojik Destek İhtiyacı Artıyor

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail’de 300 bin kişi psikolojik destek almaya başladı. Bu durum, sürdürülen çatışmanın etkilerinin ne denli derin olduğunu gözler önüne seriyor.

Sağlık Bakanlığı Açıklamaları

İsrail parlamentosu tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, Meclis’in Sağlık Komisyonu toplantılarında verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Hizmetleri Başkanı Gilad Bodenheimer, "Psikolojik alanda tedavi görenlerin sayısı aşamalı olarak artıyor ve 300 bine ulaştı" şeklinde ifadelere yer verdi.

Bodenheimer, bu yıl psikolojik tedavi kliniklerinin artırılması amacıyla 330 milyon şekel (yaklaşık 88,4 milyon dolar) tahsis edildiğini ve 2025 yılı için bu rakamın 610 milyon şekel (yaklaşık 163,4 milyon dolar) olacağına dikkat çekti.

Yaşanan Psykolojik Kriz

Meclis Sağlık Komitesi Başkanı Uni Maşriki de yaşanan trajik olayların ardından psikolojik destek çabalarının artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Savaşın sebep olduğu psikolojik kriz, zarar görenler ve yakınlarına daha fazla destek sağlamamız için göstergedir" dedi.

Çatışmaların Derinlemesine Etkileri

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023’teki kapsamlı saldırılarıyla, Filistinlilere ve kutsal değerlere yönelik ihlallere yanıt verdiklerini belirtemişti. Saldırılar sonucunda İsrail yönetimi, 1200 İsrailli’nin hayatını kaybettiğini, 5 bin 132 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Saldırılar, Gazze’de de büyük kayıplara neden oldu. Yaklaşık 43 bin 20 Filistinli yaşamını yitirirken, 101 bin 110 kişi yaralandı. Sosyal altyapının da tahrip olduğu bu çatışmalar sırasında binlerce kişi, hastane ve eğitim kurumlarına sığınarak yardım aradı. İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 771 askerinin öldüğünü aktardı.

Çatışmalara 24 Kasım 2023 tarihinde verilen insani ara süresince 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı; ancak, İsrail’in binlerce Filistinli’yi alıkoyma süreci devam ediyor.