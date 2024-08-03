İsrail'de Radikal Sağ: Milli İstihbarat Akademisi'nin Raporu

İsrail'deki Radikal Sağ ve İşgalci Yerleşimcilik

Milli İstihbarat Akademisi, İsrail’in Gazze saldırıları çerçevesinde yeni bir rapor yayımladı. Rapor, 7 Ekim olayları öncesinde “İsrail'deki radikal sağ ve işgalci yerleşimciliğin” nasıl geliştiğini inceliyor. Raporun içeriğinde, 7 Ekim’den sonra İsrail'in politik ve askeri yanıtlarının önemli bir toplumsal kesiminin, fanatik ve aşırı sağcı gruplar olduğu vurgulandı.

Fanatik Grublar ve Gazze'nin İşgaline Dair Motivasyonlar

Raporda, mevcut konjonktürde bu grupların Gazze'yi işgal altında tutmayı ve bu toprakların yerleşime açılmasını savunduğu ifade ediliyor. Ayrıca, bu grupların temel motivasyonunun “vadedilmiş toprak” inancı ile alakalı olduğu belirtiliyor.

Yahudileştirme Politikası ve İşgal Altındaki Bölgeler

Akademinin raporunda, 1967 yılından bu yana Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'nin işgali ile ilgili hukuksal durum da ele alınıyor. Rapor, aşırı sağcı grupların bu bölgelerde dini motivasyonlarla yerleşimler kurarak, İsrail’in askeri varlığını sürdürmek için bahaneler oluşturduğunu tespit ediyor.

İsrail'de Aşırı Sağ ve Seküler Gerilim

Raporun bir diğer dikkate değer noktasında, Batı Şeria'daki işgalci yerleşimcilerin daha fazla askeri varlık talebinin, İsrail’in liberal-seküler kesimi ile fanatik gruplar arasında önemli bir gerilime yol açtığı kaydediliyor. Bu durum, askeri elitlerin tepkisini çekerek durumu daha da zorlaştırmakta.

Netanyahu ve Gazze İşgali

Gazze'nin işgali sürecinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun belirli bir politika izlemediği ve durumu daha belirsiz hale getirdiği de raporda yer almakta. Rapor, aşırı sağcı grupların Gazze'de kalıcı bir işgal istemesi ve bunun ordunun muhalefeti ile birlikte büyük maliyetler oluşturacağı tespitinde bulunuyor.

Sonuç olarak, bu rapor, İsrail'deki radikal sağın mevcut politikalar üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.