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İsrail'de Sahte Acil Durum Mesajları Alarmı: Hedef İnternet Saldırısı Mı?

İsrail, sığınaklara girmeleri için binlerce kişiye sahte mesajlar gönderildiğini duyurdu. Saldırının arkasında siber tehdidin olabileceği değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 12:24
İsrail'de Sahte Acil Durum Mesajları Alarmı: Hedef İnternet Saldırısı Mı?

İsrail'de Sahte Mesaj İhbarı

İsrail'de, binlerce kişinin cep telefonlarına 'acilen sığınaklara girmelisiniz' şeklinde sahte acil durum mesajları gönderildi. Ülkenin devlet televizyonu KAN'a göre, bu mesajların gönderilmesi gece saatlerinde gerçekleşti.

Mesajda Tespit Edilen Sorunlar

Mesajda, alıcıların bağlantılara tıklamamaları gerektiği uyarısı ve metin içerisinde yer alan yazım hataları dikkat çekti. Yaklaşık bir saat sonra, İsrail ordusu herhangi bir acil durum bildiriminde bulunmadığını ve İç Cephe Komutanlığında güvenlik talimatlarının değişmediğini açıkladı.

Siber Saldırı İhtimali

Yetkililer, sahte uyarı mesajının İran kaynaklı bir siber saldırı sonucu gönderilmiş olabileceğini değerlendiriyor. Bu durum, mevcut güvenlik endişelerini artırdı.

Lübnan'daki Gelişmeler

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmalar, Lübnan'da meydana gelen patlamalarla birlikte yeniden gündeme geldi.

Patlamaların Ardındaki Gerilim

Lübnan’da 17 Eylül'de, Hizbullah üyeleri tarafından kullanılan çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Bu patlamalarda ikisi çocuk olmak üzere toplam 12 kişi yaşamını yitirirken, 300'den fazla kişi ağır yaralandı. Ayrıca, 18 Eylül'deki telsiz patlamaları sırasında da 20 kişi öldü ve 450'den fazla yaralı bulundu.

İsrail ve Lübnan Arasındaki Suçlamalar

Lübnanlı yetkililer, patlamalardan İsrail’i sorumlu tutarken, konu ile ilgili henüz İsrail’den bir açıklama gelmedi. Bu gelişmeler, her iki taraf arasında süregelen gerginliği daha da tırmandırma potansiyeline sahip.

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