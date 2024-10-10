İsrail'de Saldırı Hazırlığında 5 Kişi Gözaltına Alındı

İsrail'de Gözaltılar

İsrail'in Tel Aviv kentinde, saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen 5 Arap vatandaşı gözaltına alındı. İsrail Polisi ve iç istihbarat kuruluşu Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılan ortak açıklamada, bu kişilerin Tayyibe kentinde bulunan bir hücre yapılanmasının üyesi oldukları belirtildi.

Soruşturma Süreci

Son bir aydır devam eden gizli bir soruşturma sonucunda söz konusu kişilerin, DEAŞ ile bağlantılı olarak Tel Aviv'deki ticari makinelerle bomba yüklü araçlarla saldırı planladıkları ifade edildi.

Tayyibe, 1948 yılında İsrail'in kurulmasından sonra, Nasıra, Rahat ve Umm el-Fahm'dan sonraki dördüncü büyük Arap şehri olarak biliniyor ve İsrail sınırları içinde yoğunlukla Arapların yaşadığı bir bölge.