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İsrail'de Savunma Bakanı Gallant'a Yönelik Protestolar Devam Ediyor

İsrail'de Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması sonrası büyük protestolar sürüyor. Hükümete karşı tepkiler artıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 23:05
İsrail'de Savunma Bakanı Gallant'a Yönelik Protestolar Devam Ediyor

İsrail'deki Protestolar Tırmanıyor

İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor. Batı Kudüs'teki Meclis binası çevresinde toplanan binlerce kişi, Netanyahu'nun bu kararını kınayarak geri almasını talep ediyor.

Göstericiler İtirazlarını Dile Getirdi

Protestocular, Netanyahu hükümetine karşı çeşitli sloganlar atarken, Başbakan’ın kendi özel konutuna doğru yürüyüş gerçekleştirdiler. Eylemciler ayrıca, hükümetten esir takası anlaşmasını onaylamasını istediler.

Polisle Arbedeler Yaşandı

Gösteriler sırasında, İsrail polisi ile protestocular arasında arbede yaşandığı bildirildi. Bu durum, protestolardaki gerginliği ve halkın her geçen gün artan tepkisini gözler önüne seriyor.

Gallant'ın Görevden Alınmasının Nedeni

Başbakan Netanyahu’nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasından sonra ülke genelinde patlak veren protestolar, Gallant’ın açıklamaları ışığında daha da anlaşılıyor. Gallant, görevden alınmasının, Netanyahu ile şu anda devam eden üç hususta yaşanan anlaşmazlıkların sonucunda gerçekleştiğini ifade etti. Bunlardan biri, 'askerlik çağındaki herkesin askere gitmesi gerektiği' konusunda olan sabit tutumuydu.

Tarihsel Bir Dönüm Noktası

Gallant, böylece Netanyahu ile anlaşmazlık yaşayan veya görevden alınan dördüncü Savunma Bakanı oldu ve bu durum, İsrail’in siyasi sahnesinde yeni bir krizin habercisi olarak değerlendiriliyor.

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