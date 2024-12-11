İsrail'de Şin-Bet Sorgusundaki 4 Filistinlinin Ölümü Gündemde

İsrail'deki Sorgularda 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) tarafından 7 Ekim 2023'ten bu yana alıkonan 4 Filistinlinin sorgu esnasında öldüğü bildirildi. Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlaması ile birlikte, Şin-Bet tarafından gözaltına alınan bu kişilerin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Adalet Bakanlığı Soruşturması Devam Ediyor

İsrail Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturma neticesinde, Başsavcılık, iki vaka hakkında cezai soruşturma açılmaması gerektiğine karar verdi, ancak diğer iki olayla ilgili incelemeler halen sürmektedir.

Ölenlerden Biri Doktor İyad el-Rantisi

Ölenlerden birinin, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi doğumhane bölümünün müdürü olan İyad el-Rantisi olduğu belirtildi. El-Rantisi'nin resmi ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanırken, Adalet Bakanlığı'nın soruşturması sırasında vücudunda sorgu sırasında maruz kaldığı şiddete işaret eden morluklar tespit edildi.

Alıkonulanların Durumu Belirsiz

Şin-Bet, diğer üç Filistinlinin Gazze'de mi yoksa işgal altındaki Batı Şeria'da mı alıkonulduğuna dair herhangi bir açıklama yapmazken, yalnızca alıkonulduklarını onayladı. Ayrıca, alıkonulan bu mahkumların hangi sorgu tesisinde öldüğü hakkında da bilgi vermekten kaçındı.

Filistinli Esirler Cemiyeti'nin Açıklamaları

Filistinli Esirler Cemiyeti (PPS), Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçlerince alıkonulan 49 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu ölümlerden 30’unun Gazzeli olduğu kaydedildi.