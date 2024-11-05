İsrail'de Siyasi Gelişmeler: Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı Görevden Aldı

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Şaşırtan Karar

İsrail'de siyasi atmosfer yeniden hareketlenirken, Başbakan Binyamin Netanyahu önemli bir karara imza attı. Savunma Bakanı Yoav Gallant, görevden alındı.

Güven Sorunu ve İstifa

Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Gallant'ın görevden alınma sebebinin Netanyahu ile arasında yaşanan güven sorunları olduğu belirtildi. Netanyahu, "Gallant ile aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi." ifadelerini kullandı.

Yeni Savunma Bakanı Kim Olacak?

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Gallant'ın yerine mevcut Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın getirileceği iddia ediliyor. Bu değişim, Netanyahu ile Gallant arasındaki gerginliğin bir yansıması olarak yorumlandı.

Geçmişteki Gerginlikler

Netanyahu ve Gallant arasındaki sorunların geçmişe dayandığı biliniyor. Başbakan Netanyahu, daha önce Gallant'ı görevden alma girişiminde bulunmuş, ancak protestolar nedeniyle bu kararından dönmek zorunda kalmıştı.