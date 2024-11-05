İsrail'de Siyasi Sarsıntı: Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı Görevden Aldı

İsrail'de Görev Değişikliği

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. Bu karar, Başbakanlık Basın Ofisi tarafından duyuruldu ve Netanyahu'nun, Gallant ile arasındaki güvenin zayıfladığını ifade etmesi dikkat çekti.

Netanyahu'nun Suçlamaları

Netanyahu, tutumu nedeniyle Gallant'ı dolaylı olarak "İsrail'in düşmanlarına" yardım etmekle suçladı. Yayımladığı görüntülü mesajda, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda ilk başlarda Gallant ile güven ilişkisi olduğunu ancak zamanla bu güvenin kaybolduğunu belirtti.

Yeni Atamalar ve Tepkiler

İsrail basınında, Gallant'ın yerine Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın atanacağı, Katz'ın yerine ise Netanyahu'nun eski rakibi Gideon Saar'ın Dışişleri Bakanlığı koltuğuna geçeceği kaydedildi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun bu kararını desteklediğini ifade ederken, muhalefet partileri Gallant'ın görevden alınmasına tepki gösterdi ve halkı protestoya çağırdı.

Geçmişteki Gerginlikler

Netanyahu ile Gallant arasındaki gerginliğin uzun bir geçmişi var. 2023 yılında Gallant, yargı reformu girişimini eleştirmişti, bu yüzden yeniden görevden alınma tehdidiyle karşılaşmıştı. Ancak o dönemde halktaki yoğun protestolar bu kararı engellemişti. Ayrıca, Galant'ın Gazze ve Lübnan konularındaki farklı görüşleri de çatışmaya zemin hazırlamıştı.

Gallant, Gazze'nin Filistin yönetimine devredilmesi gerektiğini savunurken, Netanyahu'nun yaklaşımı, bölgedeki askeri işgalin kalıcı olması yönündeydi. Bu durum, iki liderin Gazze'ye yönelik saldırılardan sonra ayrı ayrı basın toplantıları düzenlemesine neden olmuştu.

Gallant, görevden alınmasının ardından hemen istifa mektubunu sunarak süreci resmiyete döktü.