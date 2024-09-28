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İsrail'de Tehditlerin Artışı: Genelkurmay Başkanından Açıklamalar

İsrail Genelkurmay Başkanı, bölgedeki çatışmaların artacağını ifade etti ve Hizbullah liderinin öldürüldüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 18:23
İsrail'de Tehditlerin Artışı: Genelkurmay Başkanından Açıklamalar

İsrail Genelkurmay Başkanı: "Zorlu Günler Bizleri Bekliyor"

İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından, ülkenin zorlu bir süreçten geçeceğini duyurdu. Halevi, Kuzey Komutanlığı'ndaki bir durumu değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, Beyrut'ta gerçekleştirilen saldırıyla Hizbullah lideri ile birçok üst düzey yetkilinin tamamen bertaraf edildiğini kaydetti.

İsrail'in Saldırı Stratejisi

Halevi, "Nasrallah, İsrail halkını hedef alıyordu ve amacının bu savaşı sürdürmek olduğunu biliyorduk. Ancak onu etkisiz hale getirerek bu tehdidi sona erdirdik," dedi. Hizbullah'ı, sivilleri kalkan olarak kullanan bir terör örgütü olarak nitelendiren Halevi, onların tamamen yok edilmesi için kararlı mücadele vereceklerini belirtti.

Görev ve Hedefler

"Hizbullah'ı yok etmek, esirlerimizin güvenliği ve kuzey ile güneydeki tüm vatandaşlarımızın evlerine dönmesini sağlamak önceliklerimiz arasında," diyen Halevi, ordunun hem saldırı hem de savunma hazırlıklarının sürdüğüne dikkat çekti.

Savunma Bakanı Gallant'ın Değerlendirmesi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Nasrallah'a düzenlenen suikastı İsrail tarihindeki en önemli operasyonlardan biri olarak değerlendirdi. Gallant, "Bu operasyon, Nasrallah gibi katil bir liderle hesaplaşmanın sonucudur. Bize karşı saldırıya geçenlere ağır bedeller ödetilecektir," açıklamasını yaptı.

Lübnan'daki Durum

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalar sonucunda, Lübnan'da sivil kayıplar artmış, 1030 kişi hayatını kaybetmiştir. Özellikle Hizbullah’ın askeri hedeflerine yönelik hava saldırıları sonrası, 150 bine yakın kişi yerinden edilmiştir.

Gelecek Döneme Dair Endişeler

İsrail'in Lübnan'la ilişkilerinin giderek daha da gerilmesi bekleniyor. Bu süreçte, Suriye'ye göç eden on binlerce mülteci ile birlikte Beyrut ve diğer bölgelere çıkan göç dalgaları da gözlemlenmektedir.

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