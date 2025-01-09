İsrail'de Türkiye'nin Artan Etkisi Üzerine Güvenlik Toplantısı Düzenlendi

İsrail Türkiye'nin Artan Etkisini Tartışıyor

İsrail'de, Türkiye'nin Orta Doğu'daki artan etkisi üzerine önemli bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. The Jerusalem Post'a konuşan iki İsrailli yetkiliye göre, bu toplantı, bölgede artan Türk nüfuzunun İsrail'e olan olası etkilerini değerlendirmek amacıyla toplandı.

Toplantıya Katılan Üst Düzey Yetkililer

Toplantıya İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer bazı üst düzey yetkililerin katıldı.

Tehdit Seviyelerinin Değerlendirilmesi

Söz konusu toplantıda, Türkiye'nin artan nüfuzu ile birlikte İsrail'e yönelik tehdit seviyesinde bir değişiklik olup olmadığı tartışıldı. Ayrıca, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ilerleyen günlerde Türkiye'nin bölgedeki durumu ile ilgili başka bir toplantı yapacağı bilgi edinildi.

Savunma Stratejisi Üzerine Endişeler

Netanyahu’nun talimatıyla kurulan Nagel Komitesi, savunma bütçesi ve güvenlik stratejisi üzerine bir rapor hazırladı. Raporda, Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile muhtemel bir savaşa karşı hazırlıklı olması gerektiği ifade edildi.