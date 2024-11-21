İsrail'de UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Kararına Tepkiler Büyüyor

İsrailli Bakanlar ve Muhalefetten UCM Tepkisi

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararı, İsrail'de büyük yankı uyandırdı. İlgili karara, hükümet yetkilileri ve muhalefet liderlerinden sert tepkiler geldi.

Cumhurbaşkanı Herzog'un Açıklamaları

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yaptığı yazılı açıklamada UCM'nin kararını eleştirerek, "Bu, adalet için karanlık bir gün. İnsanlık için karanlık bir gün." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı ve Güvenlik Bakanından Yoruklar

Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, UCM'nin varlığını ve faaliyetlerini eleştirerek, "Kara bir an." diyerek bu kararı değerlendirdi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de, "Benzeri görülmemiş bir rezalet ama hiç de şaşırtıcı değil." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Kadının Statüsü Bakanı'ndan Sert Eleştiri

Kadının Statüsünü Geliştirme Bakanı May Golan, "Yahudi düşmanlığı ve Yahudi karşıtlığı tedavi edilemez akıl hastalıklarıdır. Lahey'deki Adaletsizlik Mahkemesindeki cahil kalabalık bunu kanıtladı." diyerek karara sert çıktı.

İsrail Muhalefeti de Tepki Gösterdi

İsrail'deki ana muhalefet partisi Yeş Atid lideri Yair Lapid, Lahey'deki mahkemenin kararını kınadı. Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ise paylaşımında, UCM'nin kararını "ahlaki körlük ve asla unutulmayacak tarihi boyutta utanç verici bir leke" olarak tanımladı.

UCM'nin Kararına İlişkin Detaylar

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı. UCM, ayrıca İsrail'in yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisi bulunduğuna hükmetti. Mahkeme, 26 Eylül 2024'te sunulan itirazları oybirliğiyle reddetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.