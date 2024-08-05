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İsrail'de Uçuş İptalleri: Yurt Dışında 150 Bin Vatandaş Mahsur Kaldı

İsrail'de gerginlik sebebiyle uçuş iptalleri yaşanıyor, 150 bin vatandaş yurt dışında mahsur kalmış durumda.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 03:10
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 03:10
İsrail'de Uçuş İptalleri: Yurt Dışında 150 Bin Vatandaş Mahsur Kaldı

Uçuş İptalleri İle Mahsur Kalan İsrailliler

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, yurt dışında bulunan yaklaşık 150 bin İsrailli, birçok hava yolu şirketinin Tel Aviv seferlerini durdurması nedeniyle geri dönemiyor.

Gerginliğin Etkileri

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikast ve İsrail'in Beyrut saldırısında Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ün ölümü, bölgedeki gerilimi artırdı. Bu durum, hava yolu şirketlerinin seferlerini etkilemiş ve İsrailli vatandaşların geri dönüşünü engellemiştir.

İptal Olan Uçuşlar

Kanal 12'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, birçok uluslararası hava yolu şirketi, Tel Aviv seferlerini iptal etti. Dünün haberlerinde ise KAN televizyonu, yaklaşık 4 bin İsrailli'nin yurt dışında durduğunu ve geri dönme için Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçtiğini bildirdi.

Uluslararası Yanıt

Orta Doğu'daki gerginliğin artmasıyla, toplamda 15 uluslararası hava yolu şirketi, Tel Aviv'e yapacakları uçuşları süreli ya da süresiz olarak durdurdu.

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