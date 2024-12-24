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İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudilerin Zorunlu Askerlik Protestosu

İsrail'de Harediler, zorunlu askerliği protesto ederek geleneksel kıyafetleriyle sokakları kapattı. Çatışmalar yaşandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 21:41
İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudilerin Zorunlu Askerlik Protestosu

İsrail'de Zorunlu Askerlik Karşıtı Protestolar

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde, Ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler) zorunlu askerlik hizmetine karşı büyük bir protesto düzenledi. Gösteri, akşam saatlerinde yaklaşık 100 kişilik grup tarafından gerçekleştirildi ve Zeev Jabotinsky Caddesi trafiğe kapatıldı.

Protestoda Sloganlar ve Danslar

Geleneklerine uygun siyah takım elbise, beyaz gömlek ve fötr şapka giymiş olan Harediler, “Askere gitmektense ölmeyi tercih ederiz” şeklinde bildiri ve sloganlar atarak seslerini duyurdular. Ayrıca, halkayı oluşturarak dans eden göstericiler, eylemlerini barışçıl bir şekilde sürdürmeye çalıştılar.

Pakpolisin Müdahalesi ve Arbede

Ancak bazı göstericilerin birbirlerine kenetlenerek oturma eylemi yapması, polisle aralarında arbede yaşanmasına neden oldu. Protestocular, güç kullanarak dağıtılan göstericilere Naziler diye bağırarak tepki gösterdiler.

Askerlik Durumunda Güncellemeler

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordunun 7 bin Haredi'yi askere çağırmasına yönelik kararı 16 Kasım'da onayladı. Ülkedeki Harediler, zorunlu askere alınmalarına karşı sık sık farklı eylemler düzenleyerek durumu protesto ederken, nüfusun yaklaşık %12'sini oluşturuyor.

Harediler ve Askerlik

Haredilerin çoğu, dinî inançları gereği askerlik yapmayı reddediyor. Ayrıca, İsrail'de kadın ve erkekler için zorunlu askerlik hizmeti süresi üç yıl olarak belirlenmişken, Ultra Ortodoks Harediler, 26 yaşına kadar Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim almaları durumunda askerlikten muaf tutulabilmektedir.

Koalisyon ve Askerlik Düzenlemeleri

Geçtiğimiz seçimlerde zaferle ayrılan Likud lideri Binyamin Netanyahu öncülüğünde kurulan hükümette, Haredi partilerinin de yer aldığı bir koalisyon bulunuyor. Bu koalisyon, “Tevrat eğitimini temel hak olarak” yasal güvence altına almayı hedefliyor ve temsil ettikleri kesimlerin askerlikten muaf tutulma taleplerini destekliyor.

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