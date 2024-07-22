İsrail'de UNRWA'ya Yönelik İddialar ve Tartışmalar Sürüyor

İsrail Meclisi'nde Önemli Karar

İsrail'de, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), meclisteki oylama sonucunda "terör örgütü" olarak sınıflandırıldı. Böylece ajansın ülke içindeki faaliyetleri yasaklandı ve çalışanlarının dokunulmazlıkları kaldırıldı.

Oylama Sonuçları

Oylama, The Times of Israel gazetesinin haberine göre, 58 oyla kabul edildi. UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklayan yasa tasarısı, 9 ret oyuna karşılık olarak geçti. Ayrıca ajansın çalışanlarının ayrıcalıklarının kaldırılmasını öngören ikinci tasarı 63 oyla kabul edilirken, UNRWA'nın terör örgütü olarak ilan edilmesine yönelik üçüncü tasarı ise 50 oyla onaylandı.

Yisrael Beytenu'dan Tepki

İsrail hükümetinin bu adımına ilk tepki, muhalefetteki Yisrael Beytenu (İsrail Evimiz) Partisi'nden geldi. Milletvekili Yulia Malinovsky, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "UNRWA'yı terörizme bağlayan açıklamalardan sonra bu yasa tasarılarının onaylanmasını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

FKÖ ve Fetih'ten Sert Cevap

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri olan Hüseyin eş-Şeyh, X sosyal medya hesabında, İsrail'in bu kararını, uluslararası toplumun ve BM'nin önemini küçümsemek olarak nitelendirdi:

"İşgal, Filistin halkına karşı en çirkin terörizm biçimidir."

Fetih hareketi ise, bu girişimin uluslararası hukuka açık bir meydan okuma olduğuna dikkat çekti.

UNRWA'nın Rolü ve İddialar

UNRWA, 1950'den bu yana Filistinli mültecilere insani yardımlar sunmakta olan önemli bir kuruluş. Bugün 5.9 milyon mülteciye hizmet vermektedir. Ancak ajans, defalarca İsrail'in saldırılarına maruz kaldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, UNRWA personelinin terör örgütleriyle ilişkili olduğuna dair iddiaların acilen soruşturulması gerektiğini belirtmişti. UNRWA da bu iddialara karşı önlem almak için bağımsız bir araştırma başlattı. Araştırma, BM iç gözetim organı tarafından yürütülmekte.