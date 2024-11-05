İsrail'de Üst Düzey Görevden Almalar İddiaları Redd edildi

İsrail Hükümeti Üst Düzey Görevden Almaları Reddetti

İsrail Başbakanlık Ofisi, ülke basınında yer alan ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin görevden alınacağına dair çıkan iddiaları yalanladı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ardından Halevi ve İç İstihbarat Teşkilatı Başkanı Ronen Bar'ı da görevden alacağına dair haberler yayıldı.

İddiaya Yanıt: Ayrılık Çabası

İsrail basını, Netanyahu'nun bu iki üst düzey ismi görevden almak üzere hazırlık yaptığına dair birçok iddia ortaya attı. Bunun üzerine Başbakanlık Basın Ofisi bir açıklama yaparak, bu tür haberlerin toplumda "ayrılık oluşturmak için" yapıldığını savundu.

Görevden Alma Açıklaması

Netanyahu, daha önce uzun süredir sorun yaşadığı Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldığını duyurmuştu. Genelkurmay Başkanı Halevi ve İç İstihbarat Başkanı Bar ile ilgili çıkan iddialar ise resmi kaynaklardan yalanlandı.

Bu gelişmeler, İsrail'de üst düzey siyasi tartışmalar ve güvenlik endişeleri çerçevesinde dikkatle izleniyor.