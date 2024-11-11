İsrail'de Yedek Asker Sayısında Düşüş: Harediler Askerlikten Muaf mı Olacak?

İsrail Ordusundaki Yedek Asker Çoğunluğunda Düşüş

İsrail basını, Haredi yani Ultra-Ortodoks Yahudi topluluğunun zorunlu askerlikten muaf tutulmasını öngören yasa tasarısının sunulmasının ardından, orduya katılan yedek asker sayısında belirgin bir düşüş yaşandığını bildiriyor.

Gazze ve Lübnan Cephelerinde Endişe

Yediot Ahronot gazetesinin aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan cephelerinde hissettiği düşüş, yedek asker sayısında yüzde 15 ila 25 arasında bir azalma ile kendini gösterdi ve bu durum, mevcut operasyonel kararları etkiliyor.

Bu düşüşün nedenleri arasında, Haredilerin zorunlu askerlikten muaf tutulması, yorgunluk ve bitkinliğin artması, ayrıca 2025 yılına kadar devam etmesi beklenen yedek askerlik uygulamasının yaygınlaşması sayılıyor. İsrail ordusunun kaynaklarından elde edilen bir bilgiye göre, yedek askerlerin gelecek yıl en az 100 gün görev yapması bekleniyor.

Haredi Askerlik Muafiyeti Tartışmaları

İsrail hükümetindeki koalisyon partileri, her yıl yaklaşık 60 bin Haredinin askerlikten muafiyetinin sağlanması için yeni bir yasa talep etmekte. 25 Haziran'da İsrail Yüksek Mahkemesi, Ultra Ortodoks Yahudi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının olmadığını belirterek, askere alınmayanların kamu yardımından yararlanamayacaklarına karar vermişti.

Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Haredilerin askeri hizmetten muaf tutulması yönündeki uygulamalara eleştirilerde bulunmuştu. Haredi topluluğu, ülkenin nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturarak, birçok konudaki görüş ayrılıkları ve toplumla entegrasyon konularında sıkça gündeme geliyor.

Askerlik Uygulamaları ve Yasa Tasarısı

İsrail'de hem kadınlar hem de erkekler için 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Harediler, 26 yaşına kadar Tevrat kurslarında eğitim almaları halinde muaf tutulabiliyor. Koalisyon ortağı Haredi partiler, 'Tevrat eğitimini temel hak' olarak tanımlayarak, temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını sağlamak amacıyla yasal düzenlemelere gitmek istiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.