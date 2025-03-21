İsrail'de Yüksek Mahkeme Kararına Rağmen Görevden Alma Protestoları Başladı

İsrail'de, Yüksek Mahkeme'nin iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınmasını durdurma kararına rağmen hükümetin bu kararı hiçe sayması, ülke genelinde büyük bir tepkiyle karşılandı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Yüksek Mahkeme'nin kararına yaptığı sert eleştirilerin ardından, pek çok sektörden geniş çaplı grev ve protesto hazırlıkları yapıldığı belirtiliyor.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Barolar Başkanı Amit Bachar, Yüksek Mahkeme'nin kararının göz ardı edilmesinin hukukun üstünlüğünün ciddi şekilde ihlal edilmesi anlamına geleceğini ifade etti. Bachar, hazırlıkları hızlandırarak hukuk firmaları ve kamu sektöründeki hukuk danışmanlarıyla iş birliği yapmaya başladıklarını duyurdu.

Bachar, hükümetin mahkeme kararını ihlal etmesi durumunda bunun yasa dışı bir hareket olacağını vurguladı.

İsrail Genel İşçi Sendikası (Histadrut) Başkanı Arnon Bar-David de hükümete sert bir uyarı yaparak, 'İsrail toplumu parçalanırken boş durmayacağız' ifadesini kullandı. Bar-David, mahkeme kararının uygulanmamasının 'son kırmızı çizgiyi aşmak' anlamına geleceğini belirtti.

Ayrıca, onlarca büyük teknoloji şirketi ve yatırım fonunun bulunduğu İsrail Yüksek Teknoloji Genel Merkezi, hükümetin mahkeme kararını görmezden gelmesinin ve anayasal bir krize yol açmasının ardından greve gideceklerini açıkladı.

Ülkedeki 40'tan fazla yerel yönetim başkanı, Netanyahu'ya Yüksek Mahkeme'nin kararının uygulanması için ortak bir mektup göndererek, her zaman hukukun ve mahkemenin yanında olduklarını dile getirdi.

Birçok üniversite, ortaokul ve eğitim kurumu da, hükümetin yargı kararını ihlal etmesi durumunda greve gideceklerini ve eğitim süreçlerini askıya alacaklarını açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN, iş insanları forumunun da benzer adımlar atmaya hazır olduklarını bildirdi.

Netanyahu, gece saatlerinde iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınmasını onayladığını belirtmişti. Yüksek Mahkeme ise hükümetin bu kararını durdurmuştu. Başbakan Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, 'İsrail bir hukuk devletidir ve yasaya göre, Şin-Bet direktörünün kim olacağına hükümet karar verir.' ifadelerini kullanarak Yüksek Mahkeme'nin adımına karşı çıkmıştı.