İsrail'deki Aşırı Sağcıların Filistinlilere Yönelik Yerleşim Talepleri

Son dönemde İsrail'deki aşırı sağcı gruplar, Filistin topraklarının sürülmesi ve Gazze'ye yerleşilmesi üzerine yoğun bir şekilde propaganda yapıyor. Aşırı sağcı Yahudi milliyetçileri, bölgede Filistinlilerin yaşayamayacağını savunarak, "bölge sadece Yahudilere aittir" görüşünü dile getiriyor.

Etkinlikte Filistin Topraklarının Gasbı Konuşuldu

Filistin toprakları üzerindeki uluslararası hukuka aykırı uygulamalarıyla gündeme gelen İsrail, Uluslararası Adalet Divanı tarafından "soykırım işlediği" Iddiasıyla yargılanıyor. Aşırı sağcıların, Gazze'deki toprakları gasbetme talebiyle düzenlediği etkinlikte, Nahala isimli Siyonist kuruluşun öncülüğünde yapılan açıklamalar dikkat çekti.

Hükümet Yetkilileri ve Sivil Toplum Temsilcileri Etkinlikte Bir Araya Geldi

Etkinliğe Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir gibi bakanlar ve diğer siyasiler katıldı. Aşırı sağcı aktivist Daniella Weiss, etkinlikte Filistinlilerin topraklarına kurmayı hedefledikleri yeni İsrail yerleşimlerini tanıttı.

Bölgedeki Güvenlik Gerilimi ve Yerleşimcilerin Görüşleri

Etkinliğe katılanlardan Eliyahu Binyamin ise, Filistinlilerin Gazze’de kalmak istemeleri durumunda ne olacağını sorulduğunda, "Bizim yönetimimizi kabul etmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bu bağlamda, Filistinlilere karşı bir "üstünlük" iddiasında bulunarak, sadece burada yaşayabileceklerini dile getirdi. Malkiel Barhai gibi diğer katılımcılar ise, Gazze'deki yerleşim için uluslararası toplumun destek sağlaması gerektiği görüşünü ileri sürdü.

Gelecek Hedefleri ve "Büyük İsrail" Vurgusu

Aşırı sağ çevrelerde sıkça gündeme gelen "Büyük İsrail" fikrini savunan David Fendel, mevcut İsrail topraklarının çok daha büyüğüne erişileceğine inandığını vurgulayarak, bölgedeki gıda yardımlarının eksik olduğuna dair eleştirilerde bulundu. Ayrıca, Filistinlilerin 22 Arap ülkesine gönderilmesi gerektiğini savundu.

Sonuç: Filistinlilere Yönelik Saldırganlık ve Yıkıcı Politika

İsrail'deki aşırı sağcı grupların bu tutumu, uluslararası toplumda büyük bir huzursuzluğa yol açıyor. Yükselen bu milliyetçi söylemler, bölgedeki barış sürecini tehdit ederken, Filistinlilere yönelik yapılan açıklamalar ve baskılar dikkat çekmektedir.

İşgal altındaki bölgelerin "zaten" İsrail'in olduğunu savunan Yahudi milliyetçisi aşırı sağcılar, Filistinlilerin topraklarından sürülmesi gerektiğini savunarak, "bölgenin sadece Yahudilere ait olduğunu" ileri sürüyor. AA ekibi, İsrail'in bir yıldır saldırıları ve uygulamalarıyla Uluslararası Adalet Divanında "soykırım işlediği" suçlamasıyla yargılandığı Gazze Şeridi'nin çevresinde, aşırı sağcıların, Gazze'de daha fazla Filistin toprağını gasbederek İsraillilerin burada yaşaması talebiyle, düzenlediği etkinliği takip etti. Son 30 yıldır Gazze Şeridi'ne en yakın İsrail şehri Sderot'ta yaşadığını aktaran David Fendel AA muhabirine yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ne geri dönmenin "gerçekçi, adil, haklı" olduğunu savundu.

İşgal altındaki bölgelerin "zaten" İsrail'in olduğunu savunan Yahudi milliyetçisi aşırı sağcılar, Filistinlilerin topraklarından sürülmesi gerektiğini savunarak, "bölgenin sadece Yahudilere ait olduğunu" ileri sürüyor. AA ekibi, İsrail'in bir yıldır saldırıları ve uygulamalarıyla Uluslararası Adalet Divanında "soykırım işlediği" suçlamasıyla yargılandığı Gazze Şeridi'nin çevresinde, aşırı sağcıların, Gazze'de daha fazla Filistin toprağını gasbederek İsraillilerin burada yaşaması talebiyle, düzenlediği etkinliği takip etti. Son 30 yıldır Gazze Şeridi'ne en yakın İsrail şehri Sderot'ta yaşadığını aktaran David Fendel AA muhabirine yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ne geri dönmenin "gerçekçi, adil, haklı" olduğunu savundu.