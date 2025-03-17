İsrail'deki Hükümet-Yargı Çekişmesi Tırmanıyor: Netanyahu'dan Sert Açıklamalar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümet ile yargı arasındaki gerginliği tırmandırarak, Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar’ı görevden alma kararına karşı çıkan Başsavcı Gali Baharav-Miara'yı “yetkisini sapıkça kullanmakla” suçladı. Bu durum, ülkede hükümet-yargı çekişmesinin en hararetli dönemine işaret ediyor.

Netanyahu, Bar'ı görevden almaya yönelik itirazları içeren bir mektupta, Başsavcı Miara'nın yasal yetkisini sorgulayarak, “Tehlikeli bir sapkınlık” içinde olduğunu belirtti. Miara'nın Şin-Bet Direktörü'nün görevinden alınmasının gerekçesi ve yasal dayanağı üzerine yaptığı uyarılar, hükümet tarafından “adaleti tersine çevirme” çabası şeklinde değerlendirildi.

Netanyahu, mektubunda, gizli belgelerin sızdırılması ve Katar'dan para alma suçlamaları üzerine yürütülen soruşturmaların, Şin-Bet tarafından yapıldığını ima etti. “Başbakanlık personeline karşı soruşturmalar açılması yetkinizin kötüye kullanılmasıdır.” diyerek Miara'ya yüklendi.

Başbakan, Bar’ı görevden alma kararının, danışmanlarının soruşturmalarının doğrudan bir sonucu olmadığını savundu. Mektubunda, bu olayların medyaya sızdırıldığına dikkat çekti.

Netanyahu, Bar'ın görevden alınacağı oturumun yarın gerçekleşeceğini belirterek, Miara'yı bu toplantıya katılmaya davet etti. “Gerekçeyi ayrıntılı olarak duyabileceksiniz.” diyerek, Başsavcı'ya yasal görüşünü açıklaması için bir fırsat sundu.

Diğer yandan, muhalefet partileri ve İyi Yönetim isimli sivil toplum kuruluşları, Bar'ın görevden alınmasının durdurulması için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu. 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısı öncesinde, yargıyla ilgili tartışmalı düzenlemeler, Netanyahu'nun iktidarında önemli bir gündem maddesi haline gelmişti ve kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı.