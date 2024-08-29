İsrail'deki Siyasi Çalkantılar ve Muhalefet Çağrıları

İsrail'de Muhalefetten Hükümet Değişimi Çağrısı

İsrail'in Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan, muhalefet partisi liderlerine Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini devirme amaçlı bir toplantı yapmaları için çağrıda bulundu. Golan, X platformu üzerinden paylaştığı videolu mesajında acil bir toplantı önerdi.

Olağanüstü Hal ve Ortak Eylem Çağrısı

Golan, toplantıda “Tüm muhalefet partisi liderlerini, İsrail Meclisi'nin gelecek kış oturumunda hükümeti devirmenin yollarını tartışmak üzere davet ediyorum” ifadelerini kullandı. İsrail Meclisi yaz tatilinin ardından ekim ayında kış oturumlarına döneceği öngörülüyor.

Golan, ülkede yaşanan olağanüstü duruma dikkat çekerek, muhalefet liderlerine ortak eylemde bulunmaları çağrısında bulundu. “İsrail’i kurtarmak için birlikte çalışmalıyız” diyen Golan, Gazze'de esir tutulan İsraillilere de atıfta bulundu.

Gaspi ve Siyaset Üzerine Eleştiri

Golan, İsrail'deki mevcut siyasi durumun, ciddi güvenlik ve ekonomik felaket riskine yol açtığını belirtti. Bunun yanı sıra, Netanyahu hükümetinin Gazze politikalarını eleştirerek, hükümetin başarısızlıklarını üstlenmediğini ifade etti.

Lapid'den Destek ve Birlik Mesajı

İsrail'in ana muhalefet lideri Yair Lapid, Golan'ın çağrısına yanıt olarak, “Netanyahu hükümeti devrilene kadar tüm muhalefet partileriyle birlikte çalışacağız” dedi.

Halkın Tepkisi ve Sokak Gösterileri

İsrail'de, Hamas ile esir takası anlaşmalarına yönelik ve erken seçim talepleriyle sokak gösterileri düzenleniyor. Siyasi kriz ve güvenlik kaygıları halk arasında geniş yankı bulmuş durumda.

7 Ekim Sonrası Gelişmeler

Hamas, kutsal değerlere yönelik ihlallere karşılık vermek amacıyla 7 Ekim 2023'te İsrail'e saldırdı. İsrail, olaylarda 1200 vatandaşının yaşamını yitirdiğini ve 5000’den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Gazze'ye yönelik saldırılarda ise 40 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Çatışmalar sırasında düzenlenen insani aralar ile karşılıklı esir değişimleri gerçekleştirildi; ancak binlerce insan hala alıkonulmaya devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise benzer saldırılarda 662 Filistinli hayatını kaybetti.