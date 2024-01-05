İsrail'den 90 gün sonra gelen soruşturma kararı: 7 Ekim'de yaşananlar incelenecek

İsrail ordusu, 7 Ekim'de meydana gelen olayları araştırmak için komisyonlar kurdu. Soruşturma için komisyonların oluşturulduğu duyuruldu.

İsrail'den 90 gün sonra gelen soruşturma kararı: 7 Ekim'de yaşananlar incelenecek
Yayın Tarihi:

7 Ekim'de İsrail yerleşim birimlerine saldırı düzenleyen Filistinli direniş güçleri, İsrail'i sarsmıştı. İsrail ordusu, saldırıların sebeplerini araştırmak için soruşturma açtı. Soruşturma komisyonlarında eski Genelkurmay Başkanı ve eski istihbarat servisi başkanı gibi isimler bulunuyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırıdan önce istihbarat alamadıkları gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalıyor.

7 Ekim'de meydana gelen olayların ardından İsrail ordusu soruşturma başlattı. İsrail Kanal 12 Televizyonu, soruşturmanın 90 gün sonra başlatıldığını bildirdi.

Komisyonların üyeleri arasında eski Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz, eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Aharon Zeevi Farkash ve Ordunun Güney Komutanlığı eski komutanı Sami Turgeman'ın da bulunduğu haberde belirtildi.

Filistinli direniş güçlerinin, 7 Ekim'de İsrail yerleşim birimlerine saldırması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu zor durumda bıraktı. Netanyahu, saldırıdan önce istihbarat alamadıkları için İsrail içinde sert eleştirilerle karşılaştı.

Öne Çıkanlar
Et fiyatları şakkadanak düşecek! Buzluklarınızda şimdiden yer açın: Bu fiyatlar yüzleri güldürecek Et fiyatları şakkadanak düşecek! Buzluklarınızda şimdiden yer açın: Bu fiyatlar yüzleri güldürecek
Emekli maaşı bu miktarın altındakiler hemen başvurabilir! Tek sefere mahsus ikramiye ödenecek Emekli maaşı bu miktarın altındakiler hemen başvurabilir! Tek sefere mahsus ikramiye ödenecek
Tüm ev hanımlarını Bim markete koşturacak o ürün satışa çıkacak! Bim 12 18 Ocak aktüel katalogu Tüm ev hanımlarını Bim markete koşturacak o ürün satışa çıkacak! Bim 12 18 Ocak aktüel katalogu
Çok Okunanlar
Adana'da coşkulu kutlama: Şehrin düşmandan kurtuluşunun 102. yılı kutlanıyor Adana'da coşkulu kutlama: Şehrin düşmandan kurtuluşunun 102. yılı kutlanıyor IBBMEZDAIBS tarafından telefonunuza SMS geldiyse dikkat! IBBMEZDAIBS tarafından telefonunuza SMS geldiyse dikkat! Gazze'de son 24 saatte 100'den fazla yer bombalandı Gazze'de son 24 saatte 100'den fazla yer bombalandı Fatih Altaylı adli kontrol istemi ile mahkemeye sevk edildi Fatih Altaylı adli kontrol istemi ile mahkemeye sevk edildi Kar yağışı esarete dönüştü: 357 yerleşim yeri ulaşıma kapandı Kar yağışı esarete dönüştü: 357 yerleşim yeri ulaşıma kapandı Irak'ın kuzeyinde PKK operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde PKK operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi