İsrail'den 90 gün sonra gelen soruşturma kararı: 7 Ekim'de yaşananlar incelenecek

7 Ekim'de İsrail yerleşim birimlerine saldırı düzenleyen Filistinli direniş güçleri, İsrail'i sarsmıştı. İsrail ordusu, saldırıların sebeplerini araştırmak için soruşturma açtı. Soruşturma komisyonlarında eski Genelkurmay Başkanı ve eski istihbarat servisi başkanı gibi isimler bulunuyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırıdan önce istihbarat alamadıkları gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalıyor.

7 Ekim'de meydana gelen olayların ardından İsrail ordusu soruşturma başlattı. İsrail Kanal 12 Televizyonu, soruşturmanın 90 gün sonra başlatıldığını bildirdi.

Komisyonların üyeleri arasında eski Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz, eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Aharon Zeevi Farkash ve Ordunun Güney Komutanlığı eski komutanı Sami Turgeman'ın da bulunduğu haberde belirtildi.

Filistinli direniş güçlerinin, 7 Ekim'de İsrail yerleşim birimlerine saldırması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu zor durumda bıraktı. Netanyahu, saldırıdan önce istihbarat alamadıkları için İsrail içinde sert eleştirilerle karşılaştı.