İsrail'den ABD'ye Yeni Büyükelçi Ataması

İsrail'in Yeni Büyükelçisi Yechiel Leiter

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Washington Büyükelçiliği için Yechiel Leiter'i atadı. Leiter, daha önce işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinlilerden gasbedilen topraklarda 'belediye başkanı' olarak görev yapmış bir isim.

Atamanın Detayları

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Leiter'in Amerika Birleşik Devletleri'nde doğduğu ve oğlu Moshe Yedidya Leiter'in 10 Kasım 2023'te Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Leiter'in, Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'na başlamasından sonra Washington'daki görevine başlaması bekleniyor.

Gasbedilen Topraklarda Çalışmalar

Jerusalem Post'ta yer alan haberlere göre, Leiter, Batı Şeria'nın El Halil bölgesinde Filistinlilerden gasbedilen topraklarda daha önce belediye başkanlığı yapmıştır. Ayrıca, Leiter'in, İsraillilerin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği faaliyetlerde aktif olan 'Yesha Council' isimli kuruluşta görev aldığı da ifade ediliyor.

Diğer bir kaynak olan 'Jewish Insider' haber sitesi, Leiter'in halen gasbedilen Filistin topraklarında ikamet ettiğini aktardı.