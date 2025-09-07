İsrail'den Batılılara Uyarı: Filistin Devleti'ni Tanıma 'Tek Taraflı Kararları' Tetikler

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıması halinde Tel Aviv yönetiminin "tek taraflı kararlar alacağı" tehdidinde bulundu. Saar, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile Batı Kudüs'te düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Saar'ın uyarısı ve gerekçeleri

Saar, Filistin Devleti’nin tanınmasının "İsrail'i tek taraflı kararlar almaya itecek ve bu büyük bir hata olur" ifadelerini kullandı ve Avrupa devletlerine, özellikle Danimarka'ya, Filistin Devleti'ni tanımama çağrısı yaptı.

Fransa ve İngiltere gibi Filistin Devleti'nin tanınmasını savunan ülkeleri eleştiren Saar, "Filistin Devleti'ni destekleyen ülkeler, Filistin Yönetimi'nin eylemleriyle bir devleti hak etmediğini gösteren en önemli gerçekleri görmezden geliyor" dedi.

Saar, tanımanın ayrıca 1993 ile 1995 yıllarında imzalanan Oslo Anlaşmaları'na aykırı olduğunu ileri sürerek, gelecekte bir barış anlaşmasının "ancak ikili bir bağlamda gerçekleşebileceğini" belirtti.

Basın toplantısında, Batılı ülkelerin tanıma kararı karşısında Tel Aviv yönetiminin işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın bazı bölümlerini ilhak etme ihtimaline de değinen Saar, "Bu konuyu, Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşüyoruz. Bir karar verilecek. Sanırım ayrıntıya girmeme gerek yok." ifadelerini kullandı.

Saar ayrıca Washington ziyaretine atıfta bulunarak, ABD tarafıyla ilhak konusunu görüştüğünü ve "Herhangi bir gelişme olursa, eminim ki açıklanacaktır" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesine de değindi.

Rasmussen'in eleştirileri ve Danimarka'nın tutumu

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki yaralıların Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da tedavi görmesine izin vermemesi nedeniyle eleştirdi. Rasmussen, Gazze'deki insani duruma işaret ederek Tel Aviv yönetimiyle "büyük bir atılım konusunda anlaşamadıklarını" vurguladı.

Rasmussen, Danimarka'nın henüz Filistin Devleti'ni tanımaya hazır olmadığını ifade etti, ancak "İsrail'in Danimarka'nın Filistin devletini tanımasına karşı veto yetkisinin olmadığını" da sözlerine ekledi.

Öne çıkan isimler: Gideon Saar, Lars Lokke Rasmussen, Binyamin Netanyahu, Marco Rubio.