İsrail'den Beka'ya Hava Saldırısı: Ateşkes İhlali İddiası

İsrail ordusu, ateşkes sonrası Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesine hava saldırısı düzenledi; hedefin Hizbullah'a ait olduğu iddia edildi, can kaybı bilgisi yok.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 15:18
İsrail'den Beka'ya Hava Saldırısı: Ateşkes İhlali İddiası

İsrail'den Beka bölgesine hava saldırısı

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesine bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Saldırının ayrıntıları

Lübnan haber ajansı NNA, İsrail uçaklarının bölgede alçak uçuş gerçekleştirdiğini ve bunun yerel halkta endişe yarattığını bildirdi. Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, hedefin hassas füzelerin üretiminde kullanıldığı iddia edilen bir Hizbullah tesisi olduğu öne sürüldü. Açıklamada ayrıca, söz konusu tesisin İsrail ile Lübnan arasındaki anlaşmayı ihlal ettiği iddia edilerek, İsrail'in güvenliğine yönelik tehlikeleri ortadan kaldırmak için saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunulduğu ifade edildi.

Ateşkes ve bölgedeki durum

27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen taraflar arasında gerilim devam ediyor; İsrail'in sıklıkla anlaşmayı ihlal ettiği belirtiliyor. Ateşkesin denetimi için kurulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ve ABD yer alıyor.

Ek olarak, İsrail'in sınır hattındaki bazı beldelere kara harekatları sırasında girdiği ve ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgali sürdürdüğü kaydedildi.

