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İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırıları: Dahiye ve Hades Bölgesi Hedefte

İsrail, Beyrut'un güneyinde Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda birçok bina hedef alındı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 11:20
İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırıları: Dahiye ve Hades Bölgesi Hedefte

İsrail, Beyrut'un Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine sabah saatlerinde şiddetli bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, saldırılar Hades bölgesini hedef aldı.

İsrail Ordu Sözcüsünden Açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Hades ve Hureyk bölgelerindeki bazı binalar için saldırı tehdidinde bulundu. Adraee, bu bölgelerde Hizbullah tesislerinin bulunduğunu öne sürerek, ordunun "yakın gelecekte" bu noktalara saldırı düzenleyeceğini ifade etti. Bu uyarının ardından, bölgedeki insanları uyarmak ve tahliyelerini hızlandırmak amacıyla havaya ateş açıldığı bildirildi.

Kontrollü Çatışmalar ve Sonuçları

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden kontrollü çatışmalar çerçevesinde, 23 Eylül 2023'te Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlemişti. Ayrıca, 30 Eylül 2023 tarihinde, bu bölgede Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırıları başlattığını açıklamıştı.

Ciddi Can Kaybı

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında toplam 3,583 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam içerisinde 905 kadın ve çocuk ile 214 sağlık çalışanının bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca, 15,244 kişi yaralandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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