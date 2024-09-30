İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırısı: 2006'dan Beri İlk Kez

İsrail Ordusu Beyrut'a Saldırdı

İsrail ordusu, 2006 yılından bu yana Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir hedefe saldırı gerçekleştirdi. Bu kez hedef, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Kola Mahallesi'nde bulunan çok katlı bir bina oldu.

Saldırının Detayları

Gerçekleştirilen hava saldırısında, binada yer alan bir dairenin hedef alındığı bildirildi. Saldırının, özellikle Hizbullah'ın etkin olduğu Dahiye Mahallesi dışına yönlendirilmiş olması dikkat çekti.

Hedef Alınan Kişi Hakkında Bilgiler

Yerel medya kaynakları, saldırıda Sünni bir grup olan Cemaati İslami'nin bir üyesinin hedef alındığına dair iddialarda bulundu. Ancak, saldırı sonrası hem Lübnan makamlarından hem de İsrail'den resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Beyrut'taki bu olay, bölgedeki gerilimin ne denli tırmanabileceğine dair endişelere yol açıyor. Saldırının öncesi ve sonrası hakkında daha fazla bilgi edinmek için gelişmeleri takip etmek gerekiyor.